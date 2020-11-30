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Елена Митина рассказала о поправках в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной работы

7info

В понедельник, 30 ноября, состоялось совещание с руководителями отраслевых профсоюзных организаций Рязанской области.

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина рассказала о поправках в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной (удаленной) работы.

Парламентарий отметила, что в адрес рабочей группы, созданной 23 июля, поступило 176 поправок и более 90 обращений от общественных и профсоюзных организаций, от объединения работодателей, от сообществ экспертов. Обсуждение проекта изменений в трудовое законодательство состоялось на площадке Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, комиссии общественного совета Минтруда, в ряде высших учебных заведений.

– Результат, к которому в итоге пришли, стал своего рода компромиссом: в чем-то пошли на уступки работодатели, в чем-то профсоюзы, – подчеркнула Елена Митина.

Что касается сути поправок, во-первых, было уточнено название самого законопроекта – «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работников на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».

Во-вторых, были определены три категории дистанционной работы.

Первая – дистанционная работа на постоянной основе. Здесь речь идет о правоотношениях, когда работник изначально поступает на дистанционную работу. Он знает о том, что будет работать дистанционно, ему не требуется рабочее место, он в ходе этого трудоустройства оформляет отношения, связанные с использованием оргтехники и системных продуктов.

Вторая категория – это дистанционная работа на определенный период. Работник пришел работать на стационарном рабочем месте, именно по этому поводу заключен трудовой договор, но ситуация изменилась либо у него, либо у работодателя, либо по объективным, не зависящим от сторон причинам, и он переходит временно на дистанционную работу. Было решено, что необходимо ограничить время дистанционной работы до шести месяцев для того, чтобы существовала принципиальная разница между временной дистанционной работой и постоянной, и зафиксировать, что за работником, который временно переведен на дистанционную работу, сохраняется его стационарное рабочее место, которое должно быть восстановлено после того как он завершит этот временной период.

Третья категория – дистанционная работа периодически. Работник может часть времени работать дистанционно, часть стационарно, поэтому понятно, что в тот момент, когда он работает дистанционно, на него распространяются общие нормы, касающиеся дистанционного труда, когда работает стационарно – на него данные особенности распространяться не будут.

– Также были обозначены правоотношения работодателя и дистанционного работника, рабочее время и отдых работника, особенности оплаты труда дистанционных работников, рабочее место на «дистанционке» и охрана труда, основания для увольнения дистанционного работника, – рассказала Елена Митина.

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