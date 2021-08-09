21.7 C
Рязань
Понедельник, 9 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Новости Рязани сегодня: 9 августа

7info7
Новости Рязани сегодня: 9 августа
- Advertisement -

7info представляет обзор наиболее значимых, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 9 августа.

В Рязани скончался бывший начальник УВД Иван Перов

Новости Рязани сегодня: 9 августа

Напомним, о гибели генерал-майора стало известно 8 августа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По некоторой информации, он мог свести счеты с жизнью из-за гибели маленькой девочки.

На музыкальном фестивале КВН в Рязани останавливали дождь, играли свадьбу и смеялись над шутками «Триод и Диод»

Новости Рязани сегодня: 9 августа

7 августа Рязань отпраздновала своё 926-летие. Яркий и необычный праздник подарили рязанцам в этот день – большой музыкальный фестиваль КВН, которым завершалась масштабная череда городских торжеств. Открытие нового сезона игр, борьба за «музыкальных косопузов», выступление команды-победителя Высшей лиги КВН «Триод и Диод», яркие эмоции и много разрывных шуток – всё это ждало гостей большого праздника.

В Рязани три улицы останутся без холодной воды во вторник

Информация об отключении воды

Причина – авария на водопроводе. Восстановительные работы Водоканал начнёт в 10.00.

На это время без воды останутся следующие адреса:

  • улица Дзержинского, дом 16, дом 16а, дом 18, дом 30, дом 32;
  • улица Троллейбусный переулок, дом 3, дом 4, дом 6;
  • улица Шевченко, дом 18 (детсад №139).

Водоснабжение восстановят к 17.00.

Певица МакSим опубликовала свой первый пост в Instagram после выхода из комы

Новости Рязани сегодня: 9 августа
Фото: @maksimartist

Артистка выразила слова благодарности врачам и поклонникам, а также рассказала о своём самочувствии. Мария Абросимова пишет: её переводят из реанимации в обычную палату. Она по-прежнему ощущает слабость, но уже пытается ходить. Её преследуют сильные головокружения.

Рассказывая о собственных ощущениях, МакSим отметила, что думала, что была в коме всего два дня. Однако в медикаментозном сне артистка находилась больше месяца.

Для россиян открыли курорты Египта: что важно помнить туристам?

Новости Рязани сегодня: 9 августа

Корреспондент 7info накануне этого важного для всей отечественной туротрасли события пообщался со специалистом туристического агентства «МК-Тревел» Натальей Матвеевой. Обсуждали, каким станет отдых в Египте после долгого перерыва, вспомнили основные правила въезда и коронавирусные ограничения, а также поговорили о местных отелях и развлечениях.

В Рязанскую больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование

Новости Рязани сегодня: 9 августа
Изображение Yerson Retamal с сайта Pixabay

С учётом причин поражения  новое оборудование  поможет в диагностике заболеваний целому ряду медиков. Неврологи, нейрохирурги, травматологи, ортопеды, эндокринологи, ревматологи, генетики, профпатологи, реаниматологи, наркологи, воспользовавшись электромиографом, оперативно определят диагноз и назначат дальнейшее лечение пациентам.

Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде кваса

Новости Рязани сегодня: 9 августа
Изображение Darko Stojanovic с сайта Pixabay

Врач-гастроэнтеролог рязанской больницы №4 Любовь Карпова рассказала о пользе и вреде кваса.

Карпова отметила, что квас нельзя пить людям, страдающим повышенной кислотностью при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Минобрнауки утвердило рекомендации по обучению непривитых студентов

Минобрнауки утвердило рекомендации по обучению непривитых студентов

Ведомство считает целесообразным перевести непривитых студентов на удалённое обучение. Также это касается тех, кто имеет медотвод.

Экзамены для привившихся и непривившихся рекомендуют проводить отдельно. Для тех, кто будет учиться на «удалёнке», хотят ввести особый режим посещения учебных корпусов.

Народные приметы 10 августа: что нельзя делать в день Прохоров день

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]