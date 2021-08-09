Новости Рязани сегодня: 9 августа

7info представляет обзор наиболее значимых, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 9 августа.
В Рязани скончался бывший начальник УВД Иван Перов
Напомним, о гибели генерал-майора стало известно 8 августа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По некоторой информации, он мог свести счеты с жизнью из-за гибели маленькой девочки.
На музыкальном фестивале КВН в Рязани останавливали дождь, играли свадьбу и смеялись над шутками «Триод и Диод»
7 августа Рязань отпраздновала своё 926-летие. Яркий и необычный праздник подарили рязанцам в этот день – большой музыкальный фестиваль КВН, которым завершалась масштабная череда городских торжеств. Открытие нового сезона игр, борьба за «музыкальных косопузов», выступление команды-победителя Высшей лиги КВН «Триод и Диод», яркие эмоции и много разрывных шуток – всё это ждало гостей большого праздника.
В Рязани три улицы останутся без холодной воды во вторник
Причина – авария на водопроводе. Восстановительные работы Водоканал начнёт в 10.00.
На это время без воды останутся следующие адреса:
- улица Дзержинского, дом 16, дом 16а, дом 18, дом 30, дом 32;
- улица Троллейбусный переулок, дом 3, дом 4, дом 6;
- улица Шевченко, дом 18 (детсад №139).
Водоснабжение восстановят к 17.00.
Певица МакSим опубликовала свой первый пост в Instagram после выхода из комы
Артистка выразила слова благодарности врачам и поклонникам, а также рассказала о своём самочувствии. Мария Абросимова пишет: её переводят из реанимации в обычную палату. Она по-прежнему ощущает слабость, но уже пытается ходить. Её преследуют сильные головокружения.
Рассказывая о собственных ощущениях, МакSим отметила, что думала, что была в коме всего два дня. Однако в медикаментозном сне артистка находилась больше месяца.
Для россиян открыли курорты Египта: что важно помнить туристам?
Корреспондент 7info накануне этого важного для всей отечественной туротрасли события пообщался со специалистом туристического агентства «МК-Тревел» Натальей Матвеевой. Обсуждали, каким станет отдых в Египте после долгого перерыва, вспомнили основные правила въезда и коронавирусные ограничения, а также поговорили о местных отелях и развлечениях.
В Рязанскую больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование
С учётом причин поражения новое оборудование поможет в диагностике заболеваний целому ряду медиков. Неврологи, нейрохирурги, травматологи, ортопеды, эндокринологи, ревматологи, генетики, профпатологи, реаниматологи, наркологи, воспользовавшись электромиографом, оперативно определят диагноз и назначат дальнейшее лечение пациентам.
Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде кваса
Врач-гастроэнтеролог рязанской больницы №4 Любовь Карпова рассказала о пользе и вреде кваса.
Карпова отметила, что квас нельзя пить людям, страдающим повышенной кислотностью при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Минобрнауки утвердило рекомендации по обучению непривитых студентов
Ведомство считает целесообразным перевести непривитых студентов на удалённое обучение. Также это касается тех, кто имеет медотвод.
Экзамены для привившихся и непривившихся рекомендуют проводить отдельно. Для тех, кто будет учиться на «удалёнке», хотят ввести особый режим посещения учебных корпусов.
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