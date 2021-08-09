Новости Рязани сегодня: 9 августа

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7info представляет обзор наиболее значимых, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 9 августа.

В Рязани скончался бывший начальник УВД Иван Перов

Напомним, о гибели генерал-майора стало известно 8 августа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По некоторой информации, он мог свести счеты с жизнью из-за гибели маленькой девочки.

На музыкальном фестивале КВН в Рязани останавливали дождь, играли свадьбу и смеялись над шутками «Триод и Диод»

7 августа Рязань отпраздновала своё 926-летие. Яркий и необычный праздник подарили рязанцам в этот день – большой музыкальный фестиваль КВН, которым завершалась масштабная череда городских торжеств. Открытие нового сезона игр, борьба за «музыкальных косопузов», выступление команды-победителя Высшей лиги КВН «Триод и Диод», яркие эмоции и много разрывных шуток – всё это ждало гостей большого праздника.

В Рязани три улицы останутся без холодной воды во вторник

Причина – авария на водопроводе. Восстановительные работы Водоканал начнёт в 10.00.

На это время без воды останутся следующие адреса:

улица Дзержинского, дом 16, дом 16а, дом 18, дом 30, дом 32;

улица Троллейбусный переулок, дом 3, дом 4, дом 6;

улица Шевченко, дом 18 (детсад №139).

Водоснабжение восстановят к 17.00.

Певица МакSим опубликовала свой первый пост в Instagram после выхода из комы

Фото: @maksimartist

Артистка выразила слова благодарности врачам и поклонникам, а также рассказала о своём самочувствии. Мария Абросимова пишет: её переводят из реанимации в обычную палату. Она по-прежнему ощущает слабость, но уже пытается ходить. Её преследуют сильные головокружения.

Рассказывая о собственных ощущениях, МакSим отметила, что думала, что была в коме всего два дня. Однако в медикаментозном сне артистка находилась больше месяца.

Для россиян открыли курорты Египта: что важно помнить туристам?

Корреспондент 7info накануне этого важного для всей отечественной туротрасли события пообщался со специалистом туристического агентства «МК-Тревел» Натальей Матвеевой. Обсуждали, каким станет отдых в Египте после долгого перерыва, вспомнили основные правила въезда и коронавирусные ограничения, а также поговорили о местных отелях и развлечениях.

В Рязанскую больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование

Изображение Yerson Retamal с сайта Pixabay

С учётом причин поражения новое оборудование поможет в диагностике заболеваний целому ряду медиков. Неврологи, нейрохирурги, травматологи, ортопеды, эндокринологи, ревматологи, генетики, профпатологи, реаниматологи, наркологи, воспользовавшись электромиографом, оперативно определят диагноз и назначат дальнейшее лечение пациентам.

Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде кваса

Изображение Darko Stojanovic с сайта Pixabay

Врач-гастроэнтеролог рязанской больницы №4 Любовь Карпова рассказала о пользе и вреде кваса.

Карпова отметила, что квас нельзя пить людям, страдающим повышенной кислотностью при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Минобрнауки утвердило рекомендации по обучению непривитых студентов

Ведомство считает целесообразным перевести непривитых студентов на удалённое обучение. Также это касается тех, кто имеет медотвод.

Экзамены для привившихся и непривившихся рекомендуют проводить отдельно. Для тех, кто будет учиться на «удалёнке», хотят ввести особый режим посещения учебных корпусов.

Народные приметы 10 августа: что нельзя делать в день Прохоров день

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