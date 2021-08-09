СМИ: Бывший начальник УВД по Рязанской области мог покончить с собой из-за гибели ребенка

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В воскресенье, 8 августа, ушел из жизни бывший начальник УВД по Рязанской области Иван Перов. По данным «Новой газеты«, полицейский мог покончить с собой из-за гибели ребенка.

По информации издания, 70-летний генерал-майор умер в загородном доме в Солотче. Не так давно там произошла страшная трагедия.

Один из знакомых семьи рассказал, что в бассейне солотчинского коттеджа в июне утонула пятилетняя девочка. С тех пор, по словам источника, мужчина был в депрессии.

Напомним, о смерти Ивана Перова стало известно 8 августа. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.