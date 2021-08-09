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Понедельник, 9 августа, 2021
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Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде кваса

Елена Лобанова
Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде кваса
Изображение Yerson Retamal с сайта Pixabay
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Врач-гастроэнтеролог рязанской больницы №4 Любовь Карпова рассказала о пользе и вреде кваса. Ее слова приводит региональное Министерство здравоохранения. 

Карпова отметила, что квас нельзя пить людям, страдающим повышенной кислотностью при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

— Этот напиток обладает желчегонными свойствами, поэтому противопоказан пациентам, имеющим желчнокаменную болезнь, заболевания печени. Людям с целиакией также запрещается пить квас, так как в нем содержатся ржаная мука и рис, — отметила специалист.  

Воздержаться от употребления кваса стоит беременным и кормящим женщинам, а также детям и водителям перед тем, как сесть за руль. 

— Рекомендуемая норма кваса в день составляет один-два стакана. Напиток обладает рядом полезных, в том числе, тонизирующих энергетических свойств. Он содержит большое количество микро-и макроэлементов, незаменимых аминокислот, витамины группы В, С, магний, фосфор, кальций, селен и хром, – отмечает Любовь Карпова.

Покупной квас лучше выбирать по особым критериям. Так, он должен быть нефильтрованным и неосветленным. Если напиток пастеризованный, то это свидетельствует об отсутствии в нем полезных веществ. 

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