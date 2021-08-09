Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде кваса

Врач-гастроэнтеролог рязанской больницы №4 Любовь Карпова рассказала о пользе и вреде кваса. Ее слова приводит региональное Министерство здравоохранения.
Карпова отметила, что квас нельзя пить людям, страдающим повышенной кислотностью при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Воздержаться от употребления кваса стоит беременным и кормящим женщинам, а также детям и водителям перед тем, как сесть за руль.
Покупной квас лучше выбирать по особым критериям. Так, он должен быть нефильтрованным и неосветленным. Если напиток пастеризованный, то это свидетельствует об отсутствии в нем полезных веществ.