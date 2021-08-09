Народные приметы 10 августа: что нельзя делать в день Прохоров день

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10 августа представители духовенства вспоминают двух апостолов — Прохора и Пармена. В народе этот день называют Прохоров. Для него существует много запретов и традиций.

Что можно и нельзя делать 10 августа? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 10 августа

Главный запрет этого дня — запрет на перемены. Если вы не хотите испортить ход своей жизни, откажитесь от глобальных изменений. Особенно это касается покупок вещей, недвижимости и серьёзных сделок. Их лучше отложить на более позднее время.

На Прохора наши предки традиционно занимались сбором урожая. Кстати, символом этой даты является картошка. С сегодняшнего дня разрешалось выкапывать корнеплоды и готовить из них пищу. Из картошки варили похлёбки, её запекали и жарили. Картошкой нужно было угощать страждущих и нуждающихся в пище.

В этот день запрещено вести торговлю. Считалось, что она не принесёт должной прибыли. Торговцы в этот день даже закрывали свои магазины.

В этот день традиционно срывают несозревший плод груши с дерева и съедают. Считалось, что он даст силы и энергию. А если повесить грушу над кроваткой ребёнка, он будет спать спокойной.

Народные приметы 10 августа

Если звёзды стали сиять на небосводе ярче, утром будет гроза;

Муравьи строят большие муравейники — к холодной ранней зиме;

Полевые мыши на Прохора снуют по полю? Быть осени сухой и тёплой;

Стая птиц вьет гнёзда недалеко от вашего дома — не к добру;

В какую сторону идут козы и овцы — оттуда и жди ветра;

Если солнечные лучи 10 августа пронзают облака, готовьтесь к тёплой зиме;

Если нашли много грибов в лесу, ждите много удачи.