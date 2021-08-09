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9 августа певица МакSим опубликовала свой первый пост в Instagram после выхода из комы. Артистка выразила слова благодарности врачам и поклонникам, а также рассказала о своём самочувствии.

Мария Абросимова пишет: её переводят из реанимации в обычную палату. Она по-прежнему ощущает слабость, но уже пытается ходить. Её преследуют сильные головокружения.

Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, — пишет она.

Рассказывая о собственных ощущениях, МакSим отметила, что думала, что была в коме всего два дня. Однако в медикаментозном сне артистка находилась больше месяца.

Напомним, Мария Абросимова была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат. Несколько недель МакSим находилась в искусственной коме, состояние её оценивали как тяжёлое.