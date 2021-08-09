9 августа певица МакSим опубликовала свой первый пост в Instagram после выхода из комы. Артистка выразила слова благодарности врачам и поклонникам, а также рассказала о своём самочувствии.
Мария Абросимова пишет: её переводят из реанимации в обычную палату. Она по-прежнему ощущает слабость, но уже пытается ходить. Её преследуют сильные головокружения.
Рассказывая о собственных ощущениях, МакSим отметила, что думала, что была в коме всего два дня. Однако в медикаментозном сне артистка находилась больше месяца.
Напомним, Мария Абросимова была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат. Несколько недель МакSим находилась в искусственной коме, состояние её оценивали как тяжёлое.