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Понедельник, 9 августа, 2021
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Певица МакSим опубликовала свой первый пост в Instagram после выхода из комы

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Певица МакSим опубликовала свой первый пост в Instagram после выхода из комы
Фото: @maksimartist
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9 августа певица МакSим опубликовала свой первый пост в Instagram после выхода из комы.  Артистка выразила слова благодарности врачам и поклонникам, а также рассказала о своём самочувствии.

Мария Абросимова пишет: её переводят из реанимации в обычную палату. Она по-прежнему ощущает слабость, но уже пытается ходить. Её преследуют сильные головокружения.

Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, — пишет она.

Рассказывая о собственных ощущениях, МакSим отметила, что думала, что была в коме всего два дня. Однако в медикаментозном сне артистка находилась больше месяца.

Напомним, Мария Абросимова была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат. Несколько недель МакSим находилась в искусственной коме, состояние её оценивали как тяжёлое.

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