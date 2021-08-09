Для россиян открыли курорты Египта: что важно помнить туристам?

- Advertisement -

В понедельник утром, 9 августа, после многолетнего перерыва первый рейс с российскими туристами приземлился в Хургаде. С сегодняшнего дня возобновляется авиасообщение между Россией и курортами Египта.

Всего в неделю, как пишет ТАСС, будет выполняться по десять вылетов – пять в Хургаду и пять в Шарм-эль-Шейх. Позже число рейсов могут увеличить.

Корреспондент 7info накануне этого важного для всей отечественной туротрасли события пообщался со специалистом туристического агентства «МК-Тревел» Натальей Матвеевой. Обсуждали, каким станет отдых в Египте после долгого перерыва, вспомнили основные правила въезда и коронавирусные ограничения, а также поговорили о местных отелях и развлечениях.

До этого добраться до Египта российские туристы, несмотря на отсутствие авиасообщения с курортами, всё-таки могли. Им приходилось лететь до Каира, верно?

Да, и в период отсутствия авиасообщения с курортами туристы могли попасть в Египет. Можно было долететь до Каира и оттуда трансфером (на автобусе или внутренним рейсом) добраться до курортов. На автобусе, правда, добираться было очень тяжело, так как переезд довольно долгий. Был ещё один вариант – стыковочные рейсы через другие государства, например, через Турцию. Теперь, когда возобновляются прямые рейсы до курортов, упрощается задача построения маршрута.

Начинают появляться пакетные предложения и туры на Египетские курорты. Если сравнивать их с турами в Турцию, которую тоже очень любят российские туристы и которая также принимает наших граждан, какие выводы можно сделать? Куда лететь выгоднее?

По стоимости пока что Турция немного выигрывает, потому что в Египет разрешён перелёт только одной авиакомпании. В Турцию же можно отправиться абсолютно любим перевозчиком. Мы, конечно же, надеемся на скорейшее расширение полётной программы по Египту, и тогда, я думаю, ценовая политика курортов станет более привлекательной и доступной. Но в любом случае туры в Египет сейчас доступнее тех, что формировались в период запрета на перелёты.

После нашего общения кого-то, возможно, заинтересует перспектива отдохнуть в Египте. Такие туристы, скорее всего, будут планировать поездки на осень и начало зимы. Какая погода там в это время? И когда путешествовать по Египту комфортнее всего?

Египет традиционно считается круглогодичным направлением. Туда можно лететь в любое время, но есть периоды наиболее комфортной температуры – это осень и весна. Зимой в Египте, по меркам египетской температуры, прохладно. Но зима там комфортная, температура – выше двадцати градусов. Море тоже достаточно тёплое – 20-22 градуса.

Летом тоже можно лететь в Египет, но температура там очень высокая. Тот, кто не любит сильную жару, будет ощущать дискомфорт.

Важно вспомнить о «коронавирусных» правилах въезда в Египет. Как осуществляется въезд для привитых и непривиых туристов?

Для привитых и непривиых туристов правила естественно различаются. Вакцинированные туристы смело могут въезжать со своим сертификатом. Он должен быть сохранён или распечатан с портала Госуслуг, язык – английский. Плюс обязательное наличие на нём QR-кода. Подходит и тот сертификат, который выдала медицинская организация, проводившая вакцинацию. Он обязательно должен содержать печать. Дополнительно для вакцинированных туристов никакие тесты не нужны.

Невакцинированные путешественники не ранее, чем за 72 часа до вылета, сдают ПЦР-тест. Его результат должен быть отрицательным, документ должен быть на английском языке и иметь QR-код.

Напоминаю, что Египет для нас – визовая страна. Виза оформляется по прилету, она платная.

Не стоит забывать о правилах возвращения после заграничных поездок. Вакцинированным туристам не нужно сдавать тест после прилёта, они заполняют анкету и «подгружают» её вместе с сертификатом о вакцинации в свой личный кабинет на Госуслугах. Непривитые путешественники сдают тест. И если раньше тест нужно было сдавать в течение трёх суток, теперь этот период расширился – есть 4 дня на ПЦР. После получения результата не забывайте загрузить документ на портал Госуслуг.

Какие коронавирусные ограничения действуют сейчас на территории Египта?

В Египте действует масочный режим в общественных местах и сокращённое время работы кафе, ресторанов, клубов и баров.

Что касается масочного режима на территории отелей, то на ресепшн просят использовать средства защиты. А ели вы находитесь на пляже, отдыхаете на лежаке, то маска, конечно же, не нужна.

Египет представлен несколькими курортами. Прежде чем бронировать тур, стоит разобраться в их специфике. Какой подходит для спокойного семейного отдыха? Какой стоит выбрать активным туристам?

Основные курорты Египта – Хургада и Шарм-эль-Шейх. В Шарм-эль-Шейх традиционно едут любители красивого моря и те, кто умеет хорошо плавать. Там богатый подводный мир и красивые кораллы. Вход в море осуществляется либо с пирса, либо с понтона. Если хочется зайти в море с берега, то, конечно же, стоит обзавестись специальными тапочками. При этом в Шарм-эль-Шейхе есть несколько традиционных пляжей, на которых можно заходить в воду с берега.

В Хургаду традиционно едут семейные путешественники, которым нужно море в классическом понимании формата пляжного отдыха. Там песок, удобные заходы. Что касается ночной жизнь, то на всех курортах есть зоны с ночными клубами. Выбирая и тот, и этот курорт, активные путешественники смогут найти для себя развлечения.

Многие, кто ездил в Египет, заявляют: страна это вовсе не туристическая, экскурсия на пирамиды – это неинтересно и некомфортно. Действительно ли в этой стране нечего посмотреть, кроме пирамид? Или же это миф?

Египет – это всё-таки колыбель цивилизации. И экскурсии в Египте есть, правда, стоит готовиться к тому, что на них придётся далеко выезжать. Вокруг отелей достопримечательностей глобального характера нет. Тем, кто хочет прикоснуться к культуре и истории древней земли, стоит обратить внимание на Каир и находящиеся в его пространстве пирамиды. Конечно же, это Луксор с легендарными захоронениями фараонов. Эти экскурсии наиболее удалены от курортов.

Есть более короткие экскурсии – морские прогулки, дайвинг, рыбалка.

Также можно обратить внимание на экскурсию в монастырь Святой Екатерины – один из старейших православных монастырей на Синайском полуострове и в мире. Также можно подняться на гору Синай и встретить там рассвет.

Каждый сможет найти для себя в Египте достаточное количество развлечений. Было бы желание!

На какие сети отелей стоит обратить внимание в Египте? Интересует что-то колоритное, интересное и необычное.

Египет представлен мировыми цепочками отелей. Путешественники, которые привыкли к высокому уровню и качеству отдыха, могут получить его в них.

Есть и местные цепочки. Например, отели Albatros, которые подходят для отдыха с детьми. Есть стилизованные объекты, например, отель Citadel. Есть отель Alf Leila Wa Leila, который тоже очень интересный и колоритный.

Египет богат своей отельной базой. Здесь каждый сможет найти для себя подходящий вариант. За помощью в поборе подходящего варианта стоит обратиться к турагенту.

Один из приятных моментов отпуска – покупка подарков для родных и близких. Что стоит привезти с собой на родину?

Начну с того, что вывозить нельзя. Кораллы, песок – всё это является национальным достоянием Египта и запрещено к вывозу. Все сувениры, которые могут быть с элементами того же самого песка, вывозить можно. Для спокойного прохождения границы лучше сохраните чеки на них. Кто-то везёт из Египта кальяны, кто-то чаи, кто-то статуэтки и магниты.

С какими впечатлениями возвращаются те, кому удалось там побывать в ближайшее время?

Наши путешественники очень соскучились по Египту. Те, кто его любит, были готовы к длительному трансферу, и летели, несмотря на преграды. И самое примечательное – все возвращались с приятными впечатлениями. Возможно, там что-то поменялось за время нашего отсутствия. Но в глобальном смысле всё осталось по-прежнему: прекрасное море, жаркое солнце и достойный уровень сервиса.