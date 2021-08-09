В Рязанскую больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование

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Рязанская Городская клиническая больница N°11 получила новое оборудование — электромиограф компании «Нейрософт» для оценки функционального состояния нервно-мышечной системы, основанный на регистрации и качественно- количественном анализе различных видов электрической активности нервов и мышц.

Причин нарушения функции нервно-мышечной системы, которые случаются у людей много. Это и травматические последствия, а также эндокринные, токсические, вертеброгенные, наследственные, дегенеративные, аутоиммунные случаи.

С учётом причин поражения новое оборудование поможет в диагностике заболеваний целому ряду медиков. Неврологи, нейрохирурги, травматологи, ортопеды, эндокринологи, ревматологи, генетики, профпатологи, реаниматологи, наркологи, воспользовавшись электромиографом, оперативно определят диагноз и назначат дальнейшее лечение пациентам.