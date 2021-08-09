30.2 C
Рязань
Понедельник, 9 августа, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медицины

В Рязанскую больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование

7info7
В Рязанскую больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование
- Advertisement -

Рязанская Городская клиническая больница N°11 получила новое оборудование — электромиограф компании «Нейрософт» для оценки функционального состояния нервно-мышечной системы, основанный на регистрации и качественно- количественном анализе различных видов электрической активности нервов и мышц.

Причин нарушения функции нервно-мышечной системы, которые случаются у людей много. Это и  травматические последствия, а также эндокринные, токсические, вертеброгенные, наследственные, дегенеративные, аутоиммунные случаи.

С учётом причин поражения  новое оборудование  поможет в диагностике заболеваний целому ряду медиков. Неврологи, нейрохирурги, травматологи, ортопеды, эндокринологи, ревматологи, генетики, профпатологи, реаниматологи, наркологи, воспользовавшись электромиографом, оперативно определят диагноз и назначат дальнейшее лечение пациентам.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]