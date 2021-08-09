На музыкальном фестивале КВН в Рязани останавливали дождь, играли свадьбу и смеялись над шутками «Триод и Диод»

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7 августа Рязань отпраздновала своё 926-летие. Яркий и необычный праздник подарили рязанцам в этот день – большой музыкальный фестиваль КВН, которым завершалась масштабная череда городских торжеств. Открытие нового сезона игр, борьба за «музыкальных косопузов», выступление команды-победителя Высшей лиги КВН «Триод и Диод», яркие эмоции и много разрывных шуток – всё это ждало гостей большого праздника.

КВН в Рязани никогда не обходится без экспериментов, да и необычных, новых решений от нас требуют коронавирусные времена. В этот раз фестиваль прошёл на открытом воздухе, в Зелёном театре Центрального парка культуры и отдыха. Всех желающих насладиться праздником удалось разместить с соблюдением социальной дистанции. Новая городская концертная площадка пришлась по душе зрителям. Акустика, звук, свет — всё в этот вечер было на высоте! И даже дождю не удалось испортить большой праздник КВН. Переждав минутную непогоду, зрители вернулись на свои места и продолжили наслаждаться искромётными шутками и зажигательными песнями.

Не обошёлся праздник без визита почётных гостей. Поздравляли жителей Рязани с Днём города и желали командам отличной игры зампред регионального правительства Роман Петряев, депутат Рязанской Облдумы Александр Ачалов, председатель Рязанской Гордумы Юлия Рокотянская и глава горадминистрации Елена Сорокина. Почетные гости с удовольствием наблюдали всю игру и в конце мероприятия вручили свои спецпризы.

Мы истосковались в пандемию по таким замечательным событиям, — сказал Роман Петряев. – И сегодня хочу сказать одно: веселитесь, будьте здоровы, всё у нас получится!

В жюри были не менее серьёзные люди. Решали, кому достанутся кубки губернатора с изображением поющих косопузов и денежный грант в рамере 60 тысяч рублей, начальник управления культуры мэрии Рязани Евгения Власова, заместитель председателя регионального избиркома Дмитрий Боков, депутат Облдумы Александр Ачалов, директор Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов, а также её редактор, автор и ведущий команды КВН «Такая история», игравшей в Высшей лиге, Роман Кузьмин.

Традиционная фраза «Ни пуха, ни пера» от зрителей. И поехали!!!

Борьба за косопузов: от QR-кодов до конвертиков и тортов

На сцене появляется уже знакомая зрителю команда из Москвы «Три полоски». Ребятам понадобилось всего 15 секунд, чтобы покорить рязанского зрителя. На сцене они решили отбросить все образы, маски и быть собой. Ну что ж, получилось очень необычно! Москвичи рассказали, почему несовместимы женщины и сотрудники ГИБДД и зачем некоторые песни известных исполнителей в срочном порядке нужно заблокировать. Хотя нам ли за это переживать? Роскомнадзор не дремлет…





А команда из РГУ имени С. А. Есенина «За проезд передаём» сразу заявила: рязанцы – поставщики самых смешных новостей на Первом канале. Действительно, с квнщиками трудно не согласиться! Не обошли вниманием ребята открытие обновлённого моста на улице Ленина.

— А у нас под мостом пеший проход открыли!

— У всех в России только дураки и дороги! А в Рязани и дураки, и дороги, и дураки под дорогами…

Ещё одна знакомая рязанскому зрителю команда «Сборная города Видное» заручились поддержкой начальника управления по делам молодёжи. В молодёжной политике он разбирается слабо, а вот за своих подопечных стоит горой! В итоге что нам удалось увидеть? Поп-ит для взрослых и даже цыганку с золотыми зубами, которая целовалась с небезызвестным замначальника ГИБДД по Ставропольскому краю. Чтобы точно взять заветного «косопуза», для членов жюри квнщики подготовили конвертики… с творогом. Зрители были в восторге. Жюри, скорее всего, тоже.

Затем на сцене появляются «Апрелевские граммофоны». Команда продемонстрировала зрителям «семейный» КВН. За ироничными спорами матери и дочери рязанцы наблюдали с большим удовольствием. Тем более, что одна из участниц перед началом фестиваля перепутала парки и уехала выступать в «Пьяный». Итог такой поездки, думаем, всем понятен!

Ещё одна рязанская команда – «Сборная имени Баженова» – решила ударить в «яблочко». Зрители хохотали от крайне актуальных шуток:

— А что у вас половина команды не танцует?

— Они непривитые!

Смоленск – столица секса в России. А ещё там самый низкий уровень преступности в мире, потому что легализовали семь смертных грехов. Команда из самого смелого города «Золотой запас» спела рязанцам о самом важном:

Кольщик, наколи мне QR-код!

Он теперь важней, чем крест с иконами.

Кстати, а ещё ребята знают, как сделать любое мероприятие международным. На него нужно просто позвать белорусов!

Следующая сборная, появившаяся на сцене, не международная, а междугородняя. Команда «Партия» начала своё выступление с разрывной шутки:

— Рязань – город разврата!

— У тебя и Чебоксары – город разврата, и Сыктывкар, и, прости Господи, Сапожок. Может, дело в не городе?

Кстати, по словам ребят, награды для них – не главное. Они даже косопуса своего привезли. Кстати, он у них очень забавный: от его музыкальных шуток зрители были в восторге. А ещё квнщики показали забавный случай, подсмотренный на одной из свадеб:

— Мы должны были собирать деньги на мальчика и на девочку. А собрали на девочку и сауну!

— Правильно, а зачем нам в сауне мальчик?

Знаете, кто прекратил дождь, который слегка напугал гостей фестиваля? Команда «Аквабатя». Если Павлов проводил эксперименты над собаками, то пришло время возмездия: теперь эксперименты над Рязанью будет проводить пёс! Правда, их пёс блистал на сцене в разных ролях: и победителем лотереи ему удалось побывать, и личным котиком ведущей Ольги Фидрик. Короче говоря, море перевоплощений и юмора и нескончаемый поток смеха от зрителей был обеспечен! Но юмор юмором, а игру в города всё же провести между делом пришлось:

— Цюрих!

— Выходит, мне на Х?

— Да, иди!

Команда Управления ФСИН России по Тульской области «Юмор поневоле» устроило настоящее шоу на сцене Зелёного театра. Вот точно никто не ожидал таких ярких искромётных шуток от серьёзных представителей исправительной системы. А ребята доказали, что они абсолютно такие же, как и мы: ходят на корпоративы и иногда берут работу на дом. Удивлением для всех стало появление на сцене Дмитрия Медведева из торта. Он, кстати, приехал в Рязань с огурцами, выращенными в Сколково.

Вот пусть только скажут в следующий раз, что там нихрена не делают!

Пока жюри в обсуждениях и спорах решало, кто достоин главных призов фестиваля, рязанцев развлекали чемпионы «вышки», команда КВН «Триод и Диод».

Легендарные Кисель и Жигуль

Появление на сцене известных квнщиков стало главным подарком для рязанцев в День города. «Триод и Диод» никого не оставили равнодушными. Старые-добрые шутки и новые миниатюры – всё это вызвало огромный восторг зрительного зала.

Кстати, артисты перед тем, как выйти на сцену, решили обследовать местные достопримечательности. Кисель и Жигуль заинтересовались набережной за Зелёным театром:

— А я в синем домике плавал.

— В аттракцион что ли залез?

— Нет, в биотуалет! И он качнулся…

А ещё любимые квнщики запускали в ЦПКиО фейерверк (праздник же), собирались в Турцию и даже летали в космос. Получилось очень необычно и, главное, весело! Выступление удалось на славу!

Итоги фестиваля

Специальный приз от администрации Рязани получила команда «Юмор поневоле»;

Специальный приз от Рязанской городской Думы – команда «Золотой запас»;

Специальный приз от Рязанской областной Думы за лучшую женскую роль ушёл в команду «За проезд передаём», а за лучшую мужскую роль – в команду «Аквабатя».

Обладателем «Поющего косопуза» за третье место стала команда КВН «Партия»;

Второе место и статуэтку «косопуза» получила команда «Юмор поневоле».

Победителями фестиваля и обладателями главного приза стали квнщика из Видного. «Сборная города Видное» получила не только главного «поющего косопуза», но и грант в размере 60 тысяч рублей. Деньги квнщики смогут потратить на поездку на фестиваль в Сочи.

Да, Рязань давненько не видела таких интересных мероприятий! Зрители по достоинству оценили такой формат проведения игр КВН и с большим нетерпением ждут продолжения, такого же яркого, громкого и музыкального!

Официальная Рязанская лига МС КВН благодарит за поддержку и помощь в проведении фестиваля правительство Рязанской области, Рязанскую областную Думу, Рязанскую городскую Думу, администрацию Рязани, группу компаний «Единство», группу компаний «Ризур», дизайнера Елену Евсееву и изготовителя кубков «поющих косопузов» мастерскую «Стекло 62», Русское радио в Рязани и телекомпанию «Город».

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