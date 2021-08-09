Минобрнауки утвердило рекомендации по обучению непривитых студентов

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Министерство науки и высшего образования РФ утвердило рекомендации по организации обучения непривитых студентов.

Ведомство считает целесообразным перевести непривитых студентов на удалённое обучение. Также это касается тех, кто имеет медотвод.

Экзамены для привившихся и непривившихся рекомендуют проводить отдельно. Для тех, кто будет учиться на «удалёнке», хотят ввести особый режим посещения учебных корпусов.

В целом же в вузах будет действовать очный формат занятий для привитых или переболевших в течение последних шести месяцев студентов.