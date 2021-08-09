Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа

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Овен: Молчание — золото. Помните об этом во вторник.

Телец: Не надо печалиться из-за телефонного звонка. он только с утра кажется важным. Уже к обеду всё изменится. А вот с долгами лучше расплатиться вовремя.

Близнецы: Вас одолевает обычная неуверенность в завтрашнем дне? Успокойтесь. Это чувство время от времени посещает даже миллионеров.

Рак: Вас закружит вихрь событий. Не забудьте только про обед. Желудок скажет Вам спасибо.

Лев: Мимо вас во вторник и муха пролететь незаметно не должна. Держите ухо востро.

Дева: Недовольство собой рискует переметнуться на окружающих. А им это не понравится.

Весы: Если к Вам с неудобными вопросами пристает коллега, друг или знакомый, то тактично откажите ему. Ни в коем случае не соит откровенничать.

Скорпион: Если вы напишите чёткий план и не отступите ни от одного пункта, то уже с обеда можете позволить себе отдых.

Стрелец: Работа — лучшая терапия от всех невзгод. В ближайшее время на личном тишина

Козерог: Завтра лучше не садится за руль.

Водолей: Если завтра вы чётко сформулируйте запрос во Вселенную, то он сбудется.

Рыбы: 10 августа время – когда надо «залечь на дно».