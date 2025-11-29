Победитель 7 сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» получил 5 миллионов рублей

На телеканале «Россия» прошел финал самого масштабного вокального шоу страны «Ну-ка, все вместе!» (12+). Победителем седьмого сезона стал Илья Булыгин из Воронежа. Он удостоился Кубка шоу и денежного приза в размере 5 миллионов рублей.

Второе место заняла Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку лидеров Надежда Самкова из Красноярска.

Победитель седьмого сезона Илья Булыгин: «В детстве вокальные телепроекты казались мне чем-то далеким и недостижимым. А теперь я – победитель шоу «Ну-ка, все вместе!», и сказка стала явью! Моя семья прожила эти съемки вместе со мной и до сих пор до конца не верит в действительность происходящего, так как масштаб шоу нереальный. Для нас это огромный праздник, особенно для бабушки, которая присутствовала со мной почти на всех съемках. Она познакомилась со своими «телевизионными героями», чье творчество любит уже много лет. Было невероятно трогательно, когда она сказала мне: «Этот проект будто продлил мне жизнь». Что может быть дороже таких слов? Я уважаю каждого участника шоу. Это сильнейшие вокалисты страны. Выигрыш планирую вложить в развитие своего творчества. Хочу поблагодарить сотню за добрые слова и профессиональные советы. Особенно я признателен Николаю Баскову за его неоценимую поддержку. Возможно, вы еще услышите наш творческий тандем».

Лидер сотни Сергей Лазарев: «Благодарю всю сотню за этот невероятный сезон. Спасибо всем участникам, кто радовал нас своими талантами. Спасибо Николаю Баскову: ты – душа проекта, мы тебя очень любим! Завершился сильнейший сезон, и как всегда финал непредсказуем, сотню не предугадать, за это нас и любят. До встречи в следующем сезоне».

Ведущий шоу Николай Басков: «Мы со зрителями благодарим нашего лидера сотни. Сохранять холодную голову и горячее сердце стоит огромных усилий, и Сергей с этим великолепно справился».