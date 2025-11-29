Новогодняя столица-2026
Рязанцы лишились 48 миллионов рублей из-за мошенников с начала 2025 года

Анастасия Мериакри
В Рязанской области с начала 2025 года зарегистрировано 2719 преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает прокуратура региона.

Эти преступления составляют 37% от общего числа зарегистрированных случаев, а уровень их раскрываемости достигает 43,6%.

Преступления чаще всего связаны с хищениями (1264 случая) и незаконным оборотом наркотиков (830 случаев). Общий ущерб преступлений превышает 48 миллионов рублей, из которых добровольно возмещено свыше 11 миллионов. Изъято имущества на сумму 3 миллиона 802 тысячи рублей, а арестовано — на 19 миллионов.

Злоумышленники используют различные методы для совершения преступлений: звонки гражданам (1094 случая), мессенджеры (1207 случаев) и социальную инженерию (653 случая). Особенно уязвимы перед такими преступлениями пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние.

Примером мошенничества с использованием социальной инженерии стал инцидент в ноябре, когда 85-летний житель Клепиковского района стал жертвой обмана и передал аферистам 1,4 миллиона рублей. Злоумышленник, действовавший как курьер телефонных мошенников, был задержан при совершении аналогичного преступления в другом регионе.

