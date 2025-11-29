В Рязанской области наступает ноябрьская погода, о чем сообщил метеоролог Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Вчера, 28 ноября, в Рязани среднесуточная температура была на 8°C выше нормы. В ближайшие дни погодные условия будут становиться более характерными для ноября.

По прогнозам метеоролога, в ближайшие пять дней температура в Рязанской области будет колебаться около 0°C. Существенных осадков не ожидается, а ветер будет дуть с юга, имея слабую силу.

«К сожалению, после бесконечных дождей снег пока не прогнозируется. Но это и не беда. Осень в этом году затяжная, сырая и теплая. Может, и такая погода кому-то нравится», — отметил Роман Степанов.