Воскресенье, 30 ноября, 2025
В холодильнике рязанца нашли 200 граммов марихуаны

Анастасия Мериакри

В Рязани полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. По информации Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области, мужчина, проживающий на улице Дзержинского, незаконно хранил растительные наркотики у себя дома.

В ходе проверки квартиры 48-летнего жителя Рязани оперативники обнаружили в холодильнике пакет, содержащий высушенные фрагменты растений. Эксперты установили, что в пакете находилось более 200 граммов марихуаны, наркотического вещества растительного происхождения.

Правоохранители изъяли наркотики и задержали мужчину.

Предварительно установлено, что летом этого года 48-летний рязанец через интернет приобрел семена конопли, вырастил дома наркосодержащие растения и изготовил из них марихуану, которую прятал в холодильнике. Однако эта мера не помогла ему избежать задержания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

