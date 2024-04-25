Четверг, 25 апреля, 2024

Народный фронт помог жителям брошенного коммунальщиками дома в Касимове

Автор: 7info7

Опубликовано

Жильцы дома 195а по улице Советской в Касимове помнят, как в своем подвале играли в бильярд, стирали и сушили одежду. Сегодня этот подвал залит канализационными стоками. На него жаловались даже на прямую линию российскому президенту Владимиру Путину.

Народный фронт помог жителям брошенного коммунальщиками дома в Касимове
Народный фронт помог жителям брошенного коммунальщиками дома в Касимове
Народный фронт помог жителям брошенного коммунальщиками дома в Касимове
Народный фронт помог жителям брошенного коммунальщиками дома в Касимове

Когда-то дом считался самым образцовым в микрорайоне приборного завода, сегодня там отключается свет в подъездах и протекает крыша. Причина – то, что здание брошено коммунальщиками.

Видеоролик о проблемах многострадального дома в Касимове можно посмотреть по адресу:

После обращения Народного фронта Иван Бахилов глава администрации Касимова опубликовал пост о работе с жителями дома, где он надеется на скорое решение поднятых проблем.

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