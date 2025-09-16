«Надеюсь, мы это воплощение больше не увидим»: Павел Малков о скульптуре курсанта-нахимовца с девушкой

Губернатор Рязанской области Павел Малков недоволен скульптурой курсанта-нахимовца с девушкой на Севастопольской аллее. Об этом глава региона сказал 16 сентября на заседании правительства.

Новый памятник «Молодой нахимовец с девушкой» вызвал бурю негодования у жителей Рязани. Больше всего возмутила полуобнаженная фигура девушки — скульптуру даже пришлось срочно накрыть пакетами.

Руководитель ЦУР Елена Королева во время отчета отметила, что скульптура вызвала общественный резонанс.

«Я тоже остался недоволен художественным воплощением эскиза. Надеюсь, мы это воплощение больше не увидим», – сказал Павел Малков.

Отметим, что до 16 сентября скульптура, обернутая черным полиэтиленом, оставалась на Севастопольской аллее.

Ранее администрация Рязани сообщила, что скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой на Севастопольской аллее принята не будет.

Автор первоначального эскиза Евгений Шевченко в свою очередь заявил, что его идею украли и исказили.