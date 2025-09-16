Вторник, 16 сентября, 2025
Общество

«Надеюсь, мы это воплощение больше не увидим»: Павел Малков о скульптуре курсанта-нахимовца с девушкой

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков недоволен скульптурой курсанта-нахимовца с девушкой на Севастопольской аллее. Об этом глава региона сказал 16 сентября на заседании правительства.

Новый памятник «Молодой нахимовец с девушкой» вызвал бурю негодования у жителей Рязани. Больше всего возмутила полуобнаженная фигура девушки — скульптуру даже пришлось срочно накрыть пакетами.

Руководитель ЦУР Елена Королева во время отчета отметила, что скульптура вызвала общественный резонанс.

«Я тоже остался недоволен художественным воплощением эскиза. Надеюсь, мы это воплощение больше не увидим», – сказал Павел Малков.

Отметим, что до 16 сентября скульптура, обернутая черным полиэтиленом, оставалась на Севастопольской аллее.

Ранее администрация Рязани сообщила, что скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой на Севастопольской аллее принята не будет.

Автор первоначального эскиза Евгений Шевченко в свою очередь заявил, что его идею украли и исказили.

Власть и политика

Татьяна Панфилова: «Прямое обсуждение проблем с коллегами – одна из возможностей, которые предоставляет проект «Муниципальный диалог»

Участники встречи обсудили вопросы создания и развития системы территориального общественного самоуправления и преимущества, которые дают ТОС в работе с населением.
Экономика и бизнес

«Сварщик — вполне женская профессия»: в ГК «Зелёный сад — наш дом» работает женская сварочная бригада

Пока их трое: Виктория Романенко, Софья Назимова и Маржона Ихтиёрова. В будущем готовы присоединиться ещё несколько девчонок.
Новости России

Выгнанный из кафе в Керчи участник СВО высказался о ситуации

Участник спецоперации, которого вместе с женой и другом выгнали...
Происшествия

Ребенок 4 лет пострадал в ДТП в Рыбновском районе

На 164-м километре автодороги М-5 «Урал» примерно в 13:30 автомобиль «Лада Веста», столкнулся с «Ниссан Примера».
Власть и политика

Михаил Палачев покинул пост начальника управления энергетики и ЖКХ

Михаил Палачев написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.
Общество

На укрепление фундамента и ремонт крыши Летнего клуба дворянского собрания выделили 144,5 млн рублей

Здание Летнего клуба дворянского собрания — объект культурного наследия. В 2025 году на укрепление фундамента и ремонт крыши выделили 144,5 млн рублей.
Медицина

Второй самый крупный по весу малыш 2025 года родился в Рязани

Егор стал долгожданным первенцем у своих родителей. По весу малыш занял второе место среди детей, родившихся в 2025 году, — 5050 г
Происшествия

Массовое отключение воды ждет рязанцев 17 сентября

Ограничения связаны с заменой запорной арматуры по адресу ул. Пожалостина, д.42. Подача холодной воды будет прекращена 17 сентября c 09:00 до 14:00.