Культура и события

«Это не мое!»: автор эскиза открестился от памятника в Рязани и собирается в суд

Алексей Самохин
Freepik AI

Новый памятник «Молодой нахимовец с девушкой» вызвал бурю негодования у жителей Рязани. Больше всего возмутила полуобнаженная фигура девушки — скульптуру даже пришлось срочно накрыть пакетами.

Автор первоначального эскиза Евгений Шевченко заявил в интервью «Абзацу», что его идею украли и исказили.

«Недобросовестные люди без моего согласия взяли мой эскиз и передали другим исполнителям. Через знакомых меня просили подготовить эскиз и рассчитать стоимость работ. Потом они пропали. Позже появились снова, предложив снизить цену, но я отказался. И вот сегодня товарищи присылают мне фото того, что уже установлено, и рядом — мой эскиз с моим именем. Я в шоке», — рассказал Шевченко.

Скульптор намерен подать в суд на тех, кто использовал его работу. 

Скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой на Севастопольской аллее в Рязани принята не будет. Об этом сообщили в администрации города.

Постановка, основанная на одноименном сюжете Эсхила, впервые показанном ещё до нашей эры, с первых секунд поражает своими масштабом и тоном происходящего.