Скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой принята не будет — мэрия

Анастасия Мериакри

Скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой на Севастопольской аллее в Рязани принята не будет. Об этом сообщили в администрации города.

29 июля 2025 года управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани по результатам состоявшихся торгов был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству Севастопольской аллеи в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Цена муниципального контракта — 3,75 млн рублей. Срок выполнения работ по благоустройству Севастопольской аллеи — 15 октября 2025 г.

В рамках муниципального контракта подрядчик должен был установить двухфигурную скульптурную композицию вальсирующего курсанта-нахимовца с девушкой, информационный стенд, а также благоустроить прилегающую территорию: уложить тротуарную плитку и устроить травяной газон. Эскиз скульптуры был приложен к техническому заданию.

По состоянию на 10 сентября 2025 года подрядчик выполнение работ на объекте к приемке не заявлял, приемочной комиссией работы не принимались, оплата не производилась.

Скульптурная композиция, установленная подрядчиком на объекте, не соответствует эскизу технического задания муниципального контракта, в связи с чем принята не будет.

В соцсетях рязанцы раскритиковали установленную в Севастопольской аллее скульптуру. Жителям не понравился внешний вид композиции.

Последние новости

Транспорт и дороги

На станции Рыбное 11 сентября перекроют движение через железнодорожный переезд

На станции Рыбное (185 км) закроют проезд через железнодорожный переезд в связи с проведением ремонтных работ. Время перекрытия: с 08:00 до 17:00.
Транспорт и дороги

Ремонт дороги по улице Предзаводской завершится до конца недели

Уже завершен ремонт тротуара по улице Предзаводской.
Медицина

Рязанские онкологи спасли пациента с опухолью щитовидной железы

Пациента направили в отделение опухолей головы и шеи ОКОД на оперативное вмешательство трансоральным эндоскопическим доступом, т. е. удаление щитовидной железы через рот.
Общество

Строительство школы в микрорайоне Семчино выполнено наполовину

На 100% возведены несущие конструкции стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей здания, осуществлена кладка наружных стен, на 80% выполнен монтаж внутренних перегородок.
Общество

Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани

На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп»
Общество

В Рязани почтили память жертв блокадного Ленинграда

В честь павших прозвучал троекратный ружейный залп. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула курсантов десантного училища.
Экономика и бизнес

Материалы и услуги высокого качества для вашего дома предлагает рязанцам строительная компания «ГЕЛИОС»

Задумали ремонт и уже представляете, каким станет ваш дом или квартира после его завершения? Теперь вам нужно найти специалистов, которые смогут качественно воплотить все ваши идеи в реальность.
