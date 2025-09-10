Скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой принята не будет — мэрия

Скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой на Севастопольской аллее в Рязани принята не будет. Об этом сообщили в администрации города.

29 июля 2025 года управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани по результатам состоявшихся торгов был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству Севастопольской аллеи в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Цена муниципального контракта — 3,75 млн рублей. Срок выполнения работ по благоустройству Севастопольской аллеи — 15 октября 2025 г.

В рамках муниципального контракта подрядчик должен был установить двухфигурную скульптурную композицию вальсирующего курсанта-нахимовца с девушкой, информационный стенд, а также благоустроить прилегающую территорию: уложить тротуарную плитку и устроить травяной газон. Эскиз скульптуры был приложен к техническому заданию.

По состоянию на 10 сентября 2025 года подрядчик выполнение работ на объекте к приемке не заявлял, приемочной комиссией работы не принимались, оплата не производилась.

Скульптурная композиция, установленная подрядчиком на объекте, не соответствует эскизу технического задания муниципального контракта, в связи с чем принята не будет.

В соцсетях рязанцы раскритиковали установленную в Севастопольской аллее скульптуру. Жителям не понравился внешний вид композиции.