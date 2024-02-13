Вторник, 13 февраля, 2024

На пожаре в Касимове пострадала пожилая женщина

Автор: 7info

Опубликовано

Во время пожара в Касимове пострадала женщина, 1946 года рождения, сообщила пресс-служба гУ МЧС России по Рязанской области.

Пострадавшая госпитализирована.

Напомним, во вторник, 13 февраля, в посёлке Фабрика загорелся 16-квартирынй жилой дом.

Пожар в Касимове тушили 4 спецавтомобиля и 12 человек

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