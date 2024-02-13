На пожаре в Касимове пострадала пожилая женщина

Во время пожара в Касимове пострадала женщина, 1946 года рождения, сообщила пресс-служба гУ МЧС России по Рязанской области.
Пострадавшая госпитализирована.
Напомним, во вторник, 13 февраля, в посёлке Фабрика загорелся 16-квартирынй жилой дом.
Во время пожара в Касимове пострадала женщина, 1946 года рождения, сообщила пресс-служба гУ МЧС России по Рязанской области.
Пострадавшая госпитализирована.
Напомним, во вторник, 13 февраля, в посёлке Фабрика загорелся 16-квартирынй жилой дом.
Популярные материалы