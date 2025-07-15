Настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы отстранили от должности из-за присвоения денег, пожертвованных на храм

Иерей Вячеслав Зотов отстранен от должности настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы за его присвоение денежных средств. Соответствующий указ подписал 15 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Деулино Рязанской области иерея Вячеслава (Станислава) Зотова освободили от занимаемой должности. Согласно указу, иерею запрещено носить священнические одежды и наперсный крест до принесения деятельного покаяния.

Причиной такого наказания стало присвоение денежных средств, пожертвованных на храм, его паствой.