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Настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы отстранили от должности из-за присвоения денег, пожертвованных на храм

Анастасия Мериакри
Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

Иерей Вячеслав Зотов отстранен от должности настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы за его присвоение денежных средств. Соответствующий указ подписал 15 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Деулино Рязанской области иерея Вячеслава (Станислава) Зотова освободили от занимаемой должности. Согласно указу, иерею запрещено носить священнические одежды и наперсный крест до принесения деятельного покаяния.

Причиной такого наказания стало присвоение денежных средств, пожертвованных на храм, его паствой.

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