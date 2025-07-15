Более 8 тысяч рязанцев получают одновременно две пенсии

Некоторые категории граждан имеют право на получение сразу двух пенсий. В их число входят военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, федеральные государственные гражданские служащие и ряд других льготников. По данным Отделения Социального фонда России по Рязанской области, сегодня более 8 тысяч жителей региона получают две пенсии одновременно.

Так, военные пенсионеры после окончания службы получают пенсию за выслугу лет через Министерство обороны, МВД, ФСБ и другие силовые ведомства. При этом многие из них продолжают работать в гражданских организациях, где работодатели перечисляют страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Это позволяет военнослужащим при соблюдении ряда условий получить вторую — страховую — пенсию по линии Социального фонда.

Чтобы иметь право на вторую пенсию, военный пенсионер должен:

получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности от силового ведомства;

достичь общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин);

иметь не менее 15 лет страхового стажа;

набрать минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).

Право на получение двух пенсий также имеют: