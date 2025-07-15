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Общество

Более 8 тысяч рязанцев получают одновременно две пенсии

Алексей Самохин
Изображение от pch.vector на Freepik

Некоторые категории граждан имеют право на получение сразу двух пенсий. В их число входят военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, федеральные государственные гражданские служащие и ряд других льготников. По данным Отделения Социального фонда России по Рязанской области, сегодня более 8 тысяч жителей региона получают две пенсии одновременно.

Так, военные пенсионеры после окончания службы получают пенсию за выслугу лет через Министерство обороны, МВД, ФСБ и другие силовые ведомства. При этом многие из них продолжают работать в гражданских организациях, где работодатели перечисляют страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Это позволяет военнослужащим при соблюдении ряда условий получить вторую — страховую — пенсию по линии Социального фонда.

Чтобы иметь право на вторую пенсию, военный пенсионер должен:

  • получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности от силового ведомства;
  • достичь общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин);
  • иметь не менее 15 лет страхового стажа;
  • набрать минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).

Право на получение двух пенсий также имеют:

  • граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы;
  • добровольцы, получившие инвалидность в результате ранений или заболеваний при исполнении служебных обязанностей в составе добровольческих формирований;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Севастополя» и «Жителю осаждённого Сталинграда».

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