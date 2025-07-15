В Клепиковском районе в ДТП с участием трёх грузовиков пострадали два человека

15 июля около 7:00 утра в Клепиковском районе, на 479-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», вблизи Криуши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх грузовых автомобилей.

По предварительной информации, 63-летний житель Московской области, управляя грузовиком MAN, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, за рулём которого находился 29-летний гражданин Республики Кыргызстан, а также с другим грузовым автомобилем MAN, которым управлял 44-летний житель Московской области.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 63-летний водитель автомобиля MAN и 22-летняя пассажирка грузовика DAF. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Ранее было опубликовано видео с места ДТП.