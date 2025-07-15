В Екатеринбурге девушку пытались изнасиловать толпой в ночном клубе

Жительница Екатеринбурга написала заявление в полицию о попытке группового изнасилования в ночном клубе, пишет E1.RU.

Инцидент произошел ночью 8 июля. В заведении отдыхали подруги 32 и 36 лет. С ними хотели познакомиться пятеро молодых людей, но женщины ответили отказом, после чего пошли в туалет. На выходе на 32-летнюю девушку напали парни и стали зажимать ее в углу.

«Ее повалили. Один залез на нее сверху, держал. Другие стали расстегивать и стягивать с нее штаны», — рассказал ее знакомый.

В ходе потасовки посетительнице клуба сломали нос. На помощь ей прошла подруга, в итоге женщинам удалось вырваться и пойти к охране клуба. В отделение полиции увезли самого активного нападавшего.

После случившего парни пытались извиниться, урегулировать вопрос с помощью денег, но девушки отказались.