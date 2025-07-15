Рязанца осудят за публичную демонстрацию нацистской символики в исправительной колонии

Житель Рязанской области предстанет перед судом за публичное демонстрирование нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В одном из исправительных учреждений УФСИН России по Рязанской области 30-летний житель Шацкого района в целях пропаганды нацистской идеологии публично демонстрировал содержащимся вместе с ним в исправительной колонии символику, сходную с нацистской и символикой экстремистской организации. В колонии мужчина находится по административному наказанию за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье 20.3 КоАП РФ (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.