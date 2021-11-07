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Воскресенье, 7 ноября, 2021
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Мужчина, застреливший главврача в Самарской области, получил год ограничения свободы

7info
Изображение Ulf Åkesson с сайта Pixabay

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Уроженец Ульяновской области, 1968 года рождения, случайно застреливший во время охоты главного врача Центральной городской больницы города Октябрьска Сергея Романова, получил год ограничения свободы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

ЧП случилось ночью 28 августа 2020 года во время ночной охоты в Ставропольском районе Самарской области. Нетрезвый обвиняемый, увидев в тепловизоре карабина кабана, выстрелил в него. После этого животное побежало, охотник выстрелил ещё раз, попав в своего товарища. Охотник ошибочно принял его за кабана.

— Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

По данным местных СМИ, Романов возглавил Октябрьскую больницу в 2019 году. Ранее работал хирургом в больницах Рязани, Пензы, Тольятти. Общий рабочий стаж погибшего медика превышает 30 лет.

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