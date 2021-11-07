Мужчина, застреливший главврача в Самарской области, получил год ограничения свободы

Уроженец Ульяновской области, 1968 года рождения, случайно застреливший во время охоты главного врача Центральной городской больницы города Октябрьска Сергея Романова, получил год ограничения свободы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

ЧП случилось ночью 28 августа 2020 года во время ночной охоты в Ставропольском районе Самарской области. Нетрезвый обвиняемый, увидев в тепловизоре карабина кабана, выстрелил в него. После этого животное побежало, охотник выстрелил ещё раз, попав в своего товарища. Охотник ошибочно принял его за кабана.

— Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

По данным местных СМИ, Романов возглавил Октябрьскую больницу в 2019 году. Ранее работал хирургом в больницах Рязани, Пензы, Тольятти. Общий рабочий стаж погибшего медика превышает 30 лет.