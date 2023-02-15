Мурат Керефов: Рязанская область готова к внедрению нового механизма поддержки бизнеса

Рязанская область готова активно работать с инвесторами. В регионе планируется внедрить новый механизм для бизнеса – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Об этом сообщил замминистра экономического развития России Мурат Керефов на итоговом совещании в областном правительстве, которое провёл губернатор Павел Малков. На совещании с участием руководителей экономического блока региона и ведущих промпредприятий, а также представителей бизнес-сообщества обсудили механизмы работы на региональном и федеральном уровнях, чтобы предприятия развивались в комфортных условиях.

После посещения нескольких предприятий Рязанской области Мурат Керефов отметил динамичное развитие региона по всем отраслям. Рязанские предприятия активно участвуют (их почти 80) в реализации национального проекта «Производительность труда». Область внедрила региональный инвестиционный стандарт на уровне лучших практик в России. Положительный опыт региона отмечен на федеральном уровне.

Так, инвестиционный маркетплейс Корпорации развития области, где бизнес может подобрать финансирование от кредитных компаний субъекта, представили на заседании штаба первого вице-премьера Андрея Белоусова как одну из лучших региональных практических наработок.

Мурат Керефов рассказал, что соглашения о защите и поощрении капиталовложений создадут условия для реализации инвестиционного соглашения. Это гарантия неизменности законодательства и налоговых норм для инвестора на всё время реализации проекта. Также инвестор сможет компенсировать затраты на создание инфраструктуры объекта.

Отбор проектов ведётся не по конкурсу. Потенциальный инвестор регистрируется в личном кабинете программы «ГИС Капиталовложения». Процедура рассмотрения всех материалов и документов занимает не более 30 дней, затем инвестор получает ответ.

В декабре 2022 года по новым правилам в России было заключено 6 новых соглашений о защите и поощрении капиталовложений с общим объёмом частных инвестиций около 400 миллиардов рублей.

Глава Рязанской области рассказал о перспективности и привлекательности механизма для инвесторов региона.

Павел Малков: «Экономика Рязанской области показывает очень хорошую устойчивость в условиях санкций, поэтапно адаптируется к новым условиям. Рост есть в каждой отрасли. Мы не отказываемся ни от каких планов развития, выполняем все поручения президента, связанные в том числе с импортозамещением. Есть потенциал для дальнейшего экономического роста. Оказывается серьёзная федеральная поддержка»

Замминистра экономического развития России высоко оценил инвестиционную активность Рязанской области.

Мурат Керефов: «Рязанская область полностью готова работать с инвесторами, выстраивать эффективный диалог с бизнесом. Есть высокая заинтересованность в реализации механизма СЗПК. На её территории планируются к реализации крупные масштабные проекты, значимые как для региона, так и для страны»

По словам Мурата Керефова, в этом направлении регион получит необходимую поддержку федерального центра.