Мурат Керефов: Рязанская область готова к внедрению нового механизма поддержки бизнеса

Рязанская область готова активно работать с инвесторами. В регионе планируется внедрить новый механизм для бизнеса – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Об этом сообщил замминистра экономического развития России Мурат Керефов на итоговом совещании в областном правительстве, которое провёл губернатор Павел Малков. На совещании с участием руководителей экономического блока региона и ведущих промпредприятий, а также представителей бизнес-сообщества обсудили механизмы работы на региональном и федеральном уровнях, чтобы предприятия развивались в комфортных условиях.
После посещения нескольких предприятий Рязанской области Мурат Керефов отметил динамичное развитие региона по всем отраслям. Рязанские предприятия активно участвуют (их почти 80) в реализации национального проекта «Производительность труда». Область внедрила региональный инвестиционный стандарт на уровне лучших практик в России. Положительный опыт региона отмечен на федеральном уровне.
Так, инвестиционный маркетплейс Корпорации развития области, где бизнес может подобрать финансирование от кредитных компаний субъекта, представили на заседании штаба первого вице-премьера Андрея Белоусова как одну из лучших региональных практических наработок.
Мурат Керефов рассказал, что соглашения о защите и поощрении капиталовложений создадут условия для реализации инвестиционного соглашения. Это гарантия неизменности законодательства и налоговых норм для инвестора на всё время реализации проекта. Также инвестор сможет компенсировать затраты на создание инфраструктуры объекта.
Отбор проектов ведётся не по конкурсу. Потенциальный инвестор регистрируется в личном кабинете программы «ГИС Капиталовложения». Процедура рассмотрения всех материалов и документов занимает не более 30 дней, затем инвестор получает ответ.
В декабре 2022 года по новым правилам в России было заключено 6 новых соглашений о защите и поощрении капиталовложений с общим объёмом частных инвестиций около 400 миллиардов рублей.
Глава Рязанской области рассказал о перспективности и привлекательности механизма для инвесторов региона.
Замминистра экономического развития России высоко оценил инвестиционную активность Рязанской области.
По словам Мурата Керефова, в этом направлении регион получит необходимую поддержку федерального центра.
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