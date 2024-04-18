Четверг, 18 апреля, 2024

Мэр пригласил рязанцев на большую уборку 20 апреля

Автор: 7info

Опубликовано

Виталий Артёмов, фото с личной страницы ВК

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов пригласил жителей города принять участие в «Большой уборке». Пост глава городской администрации разместил в соцсетях.

«20 апреля „Большая уборка“ пройдёт во всех районах города. На интерактивной карте сейчас более 100 локаций, присоединиться к наведению порядка в которых зовём всех неравнодушных горожан. Можно выбрать и любое другое место, заполнив форму Экологического Рязанского Альянса.

С коллегами решили, что на предстоящей „Большой уборке“ руководство администрации города будет работать в Парке братства по оружию, в микрорайоне Приокский. Вместе с префектами приглашаю всех, у кого есть возможность и желание сделать родной город чище также определиться с выбором!».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани продолжается благоустройство Торгового городка

В Ряжске 57-летний нетрезвый водитель оказывал сопротивление полиции

Ясновидящая Панина описала скорый переломный момент в СВО

МегаФон улучшил параметры сети в Рязани

На Московском шоссе Рязани перевернулся автомобиль, пострадал водитель

Сасовский школьник показал сумку для документов прапрадеда, с которой тот прошёл всю войну

В Рязани директора строительной фирмы обвиняют в невыплате зарплаты

В Скопинском районе завершился отопительный сезон

На концерте Серова в Угличе произошел конфуз

Маниже отменяют концерты после слов о террористах из «Крокуса»

Идущей на выборы Лазаревой* грозит уголовка за слова о дронах

Тыква и Космонавт выйдут на сцену в первом полуфинале шоу «Маска»

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани продолжается благоустройство Торгового городка

Администрация
В планах развития Торгового городка Рязани — расширение досугового пространства и создание новых зон для отдыха.

В Ряжске 57-летний нетрезвый водитель оказывал сопротивление полиции

Новости Рязани
Во время освидетельствования на состояние опьянения прибор показал 1,022 мг/л, что в 7 раз превышает предельно допустимую норму.

Ясновидящая Панина описала скорый переломный момент в СВО

Новости мира
Можно сказать, что до важного поворота в ходе спецоперации остались считанные дни.

МегаФон улучшил параметры сети в Рязани

Новости Рязани
Инженеры оператора построили базовые станции в историческом районе Горроща и быстро развивающемся районе Дядьково.

На Московском шоссе Рязани перевернулся автомобиль, пострадал водитель

Новости Рязани
ДТП произошло на Московском шоссе.