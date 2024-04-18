Мэр пригласил рязанцев на большую уборку 20 апреля

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов пригласил жителей города принять участие в «Большой уборке». Пост глава городской администрации разместил в соцсетях.

«20 апреля „Большая уборка“ пройдёт во всех районах города. На интерактивной карте сейчас более 100 локаций, присоединиться к наведению порядка в которых зовём всех неравнодушных горожан. Можно выбрать и любое другое место, заполнив форму Экологического Рязанского Альянса.

С коллегами решили, что на предстоящей „Большой уборке“ руководство администрации города будет работать в Парке братства по оружию, в микрорайоне Приокский. Вместе с префектами приглашаю всех, у кого есть возможность и желание сделать родной город чище также определиться с выбором!».