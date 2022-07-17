Медведи растерзали тела жертв крушения вертолета на Камчатке

В МЧС раскрыли детали обнаружения рухнувшего вертолета Robinson на Камчатке, сообщает Пятый канал.

Накануне на месте случившегося нашли тела трех погибших были и сгоревшее воздушное судно. Среди жертв — известный биатлонист Игорь Малиновский.

Источники телеканала уточнили, что останки туристов растаскивали медведи. Выяснилось, что вертолетом управлял Малиновский. Также погибли его пассажиры Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. Информация о пропаже судна со спортсменом и его друзьями появилась 16 июля. Полет был зарегистрирован, хотя прежде сообщалось обратное.

Неблагоприятные погодные условия помешали поисковикам и спасателям приступить к работе сразу же после трагедии. Им удалось только на следующий день обследовать маршрут и обнаружить сгоревший вертолет и тела, истерзанные зверями.