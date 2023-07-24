Матерью избитой в воронежском парке девочки оказалась блогер-миллионник

Блогерша-миллионник Наталья Мишина оказалась матерью девочки, избитой в парке «Олимпик» в Воронеже, пишет «МОЕ Онлайн!».

Ранее сообщалось, что на ребенка набросился мужчина за то, что у малышки не получалось кататься на велосипеде. Случаем заинтересовались следователи.

Женщина выложила несколько историй в социальной сети и показала, что у девочки нет следов побоев. Нападавшим оказался муж блогерши. По ее словам, они живут вместе уже десять лет.

Воронежцы раскритиковали Мишину за подобные публикации в защиту мужчины.