Понедельник, 24 июля, 2023
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Матерью избитой в воронежском парке девочки оказалась блогер-миллионник

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Блогерша-миллионник Наталья Мишина оказалась матерью девочки, избитой в парке «Олимпик» в Воронеже, пишет «МОЕ Онлайн!».

Ранее сообщалось, что на ребенка набросился мужчина за то, что у малышки не получалось кататься на велосипеде. Случаем заинтересовались следователи.

Женщина выложила несколько историй в социальной сети и показала, что у девочки нет следов побоев. Нападавшим оказался муж блогерши. По ее словам, они живут вместе уже десять лет.

Воронежцы раскритиковали Мишину за подобные публикации в защиту мужчины.

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