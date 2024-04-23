Вторник, 23 апреля, 2024

«Мармакс»: За год доля интересующихся траншевой ипотекой выросла до 40%

Автор: 7info

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На региональном рынке новостроек застройщики отмечают повышенный интерес покупателей к траншевой ипотеке — так, по данным девелоперской компании «Мармакс», за год доля клиентов, заинтересованных в этой программе, выросла на 40%.

Условия по такой программе действительно привлекательны — банк предоставляет застройщику не полную сумму кредита, а лишь ее часть. Первый транш в таком случае может составить 100 рублей — и проценты будут начисляться именно на эту сумму, а платеж в период до выдачи второго транша не превысит 1 рубля. После этого банк перечисляет вторую — основную — часть суммы, и платежи закрываются в соответствии с установленным графиком.

«Такой подход позволяет покупателю оптимизировать свои расходы на платежах по ипотеке в период строительства дома до введения проекта в эксплуатацию — в зависимости от условий девелоперов. Данный вариант особенно выгоден тем, кто в момент подбора новой недвижимости снимает квартиру и не может единовременно закрывать и аренду, и ипотеку, — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». — Более того, это хороший формат для клиентов, которые занимаются реализацией вторичного объекта и не уверены в оперативном завершении сделки».

Также, по мнению экспертов, эти условия подойдут и тем, кто еще не готов оформить ипотечный кредит, но хочет зафиксировать выгодную ставку по льготным программам. Программа государственной поддержки завершится уже 1 июля 2024 года, однако при подписании кредитного договора до 30 июня можно воспользоваться льготными условиями, взять первый транш в размере 100 рублей, а после — закрыть основную сумму.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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