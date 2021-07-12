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Понедельник, 12 июля, 2021
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Мальчик, погибший под грудой песка в Михайловском районе, — единственный внук генерала ФСБ

7info
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Десятилетний ребёнок, который погиб под грудой песка в Михайловском районе, оказался единственным внуком генерала ФСБ из Москвы. Об этом сообщает «КП Рязань».

Бабушка по материнской линии сообщила журналистам издания, что внук приехал на каникулы. После трагедии дед с отцом мальчика, полковником ФСБ, приехали в Михайлов и устроили нагоняй рабочим.

Ребёнка похоронили в столице, следователи продолжают работу над уголовным делом.

ЧП в посёлке 10 год Октября в Михайлове случилось 3 июля. Мальчика, который играл с друзьями, засыпало песком, который использовался коммерческой организацией для дороги Р-22 Тула-Калуга-Рязань.

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