Мальчик, погибший под грудой песка в Михайловском районе, — единственный внук генерала ФСБ

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Десятилетний ребёнок, который погиб под грудой песка в Михайловском районе, оказался единственным внуком генерала ФСБ из Москвы. Об этом сообщает «КП Рязань».

Бабушка по материнской линии сообщила журналистам издания, что внук приехал на каникулы. После трагедии дед с отцом мальчика, полковником ФСБ, приехали в Михайлов и устроили нагоняй рабочим.

Ребёнка похоронили в столице, следователи продолжают работу над уголовным делом.

ЧП в посёлке 10 год Октября в Михайлове случилось 3 июля. Мальчика, который играл с друзьями, засыпало песком, который использовался коммерческой организацией для дороги Р-22 Тула-Калуга-Рязань.