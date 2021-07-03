В Михайлове 10-летнего мальчика насмерть засыпало грудой песка во время игры

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В субботу, 3 июля, в Михайлове погиб 10-летний мальчик. На него обрушилась груда строительного песка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло днем недалеко от поселка 10 год Октября. Там была свалена груда песка, которая предназначалась для проведения дорожных работ на трассе Р-22 «Тула-Калуга-Рязань». Дети играли в этом песке, когда произошло обрушение верхней части.

— Ребенка засыпало песком. 10-летнего мальчика оперативно извлекли из-под завала, однако спасти не удалось, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По делу назначили судебные экспертизы, которые установят все обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует руководство следственного управления.