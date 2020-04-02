В Рязани закрыли кафе, работавшее во время карантина

В Рязани полицейские, совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выявили кафе на улице Кальной, которое работало во время карантина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, по распоряжению губернатора, из-за коронавируса в Рязани заведения общепита могут работать только в режиме доставки или на вынос. В этом же кафе принимали посетителей, кроме того, спиртное продавали без сопроводительных документов.

Полицейские изъяли 63 литра алкоголя, на нарушителя составили протокол. Кафе закрыто и опечатано.