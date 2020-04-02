Сегодня, в четверг, 2 апреля, в 19.00 в Рязанской дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21 сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН 2020 года.

Именно в этом, 2020 году впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН должен быть проведён «Студенческий кубок КВН». По правилам турнира Переходящий Кубок остается у команды-победителя на хранение в образовательную организацию до следующего мероприятия Лиги. Также команда-победитель получает денежный грант от Лиги, который будет использован на развитие движения КВН в образовательной организации.

Жюри Кубка формируется из числа руководителей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. При этом руководитель образовательной организации, являющийся членом жюри, может проголосовать только за команды других учебных заведений.

Приехать в лигу на фестиваль готовились команды из 10 городов! Мастер-классы и сольные выступления готовы были показать команды КВН Высшей лиги «ТРИОД и ДИОД» из Смоленска, “ТАКАЯ История” из Орла и «ГРОМОКОШКИ» из Липецка. Но… Нам остается только верить, ждать и действовать!

В связи с распространением в мире коронавируса наше мероприятие было предварительно перенесено на более поздний срок – 15 мая. Точная дата открытия сезона пока не определена, но оно обязательно состоится!

Сегодня Президент России Владимир Путин сообщил в своём выступлении о продлении вынужденных выходных до 30 апреля.

Мы предлагаем провести время самоизоляции с пользой!

Внимание! Официальная Рязанская лига Международного союза КВН

и Автономная некоммерческая организация «Центр развития клуба весёлых и находчивых» объявляют о старте нового онлайн-проекта «#МЫожидаемКВН»! К проекту сможет подключиться любой человек, не только имеющий отношение к Официальной Рязанской лиге и Клубу весёлых и находчивых, но и чувствующий сопричастность с движением КВН.

Для участия в проекте необходимо разместить на своей странице в социальных сетях «Вконтакте» или «Instagram» любую историю из жизни, связанную с Клубом весёлых и находчивых и сопроводить её хештегом #МЫожидаемКВН. Это могут быть: текст, фото, видео, аудио…

Участие в проекте школьников и студентов – приветствуется!

Так мы своим оптимизмом и творчеством сможем поддержать друг друга в условиях самоизоляции. Специальный приз от Лиги победителю обеспечен!

Да что там приз! Их будет три!

Ваши лучшие идеи будут опубликованы в официальном сообществе Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН в социальной сети «Вконтакте» и на официальном сайте Рязанского информационного агентства «7 новостей».

Проект реализуется при информационной поддержке официального сайта КВН www.kvn.ru.