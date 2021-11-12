Калужские предприятия с 16 ноября начнут отстранять от работы непривитых сотрудников

Предприятия Калуги со следующего вторника, 16 ноября, начнут отстранять от работы или переводить на удалёнку сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает портал “KalugaNews”.

Информация о соответствующем ограничении опубликовано в распоряжении регионального управления Роспотребнадзора. Согласно документу, к 15 ноября в Калужской области должно быть привито не менее 80% рабочих во многих областях. Вакцинироваться также обязаны жители старше 60 лет.

По данным издания, ещё не все работодатели Калуги разъяснили сотрудникам последствия отказа от прививки.

“Я узнавала в отделе кадров. У нас привито 60%. Но никаких приказов пока не выходило. Ждем, что будет дальше”, — рассказала одна из местных жительниц.

Также уточняется, что с 15 декабря вход в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры, бассейны в Калужской области будет возможен только при предъявлении QR-кода.