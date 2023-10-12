Кадыров показал видео встречи с избитым его сыном поджигателем Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео встречи с избитым его сыном поджигателем Корана Никитой Журавелем.

На кадрах видно, как молодой человек сообщил руководителю республики, что хочет принять ислам.

«Ты не от души это говоришь», – ответил ему Кадыров.

Также он назвал Журавеля «шайтаном и мерзким осквернителем». По его мнению, мужчина хотел оскорбить мусульман и стравить конфессии в России.

Ранее Кадыров показал ролик, на котором его 15-летний сын Адам избил Журавеля. Глава Чечни отметил, что гордится поступком мальчика. Позднее ему присвоили звание Героя республики.