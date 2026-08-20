Ученые рассказали, каких людей комары облетают стороной

Всемирный день комара, отмечаемый 20 августа, в этом году привлек внимание к неожиданному открытию пермских ученых. Оказывается, некоторые люди практически не интересуют кровососов не из-за группы крови или диеты, а благодаря уникальному кожному секрету. Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политеха Мария Комбарова рассказала РИА Новости, что комары используют сложные сенсоры для поиска добычи, но целенаправленно избегают тех, у кого в коже повышен уровень метилпиперазина.

«Кожа человека вырабатывает химическое соединение метилпиперазин, это продукт метаболизма. Его количество варьируется индивидуально. Люди с высоким уровнем этого вещества в кожном секрете оказываются для комаров «невкусными» или даже «невидимыми», так как оно действует как природный репеллент», — пояснила Мария Комбарова.

По словам ученого, комары находят жертву благодаря сенсорам на верхнечелюстных щупальцах, которые первыми реагируют на углекислый газ в выдыхаемом воздухе. Этот сигнал запускает охотничье поведение и обостряет восприятие других аттрактантов — молочной кислоты и компонентов пота. Однако метилпиперазин действует как системный сбой: он дезориентирует насекомых, блокируя их обонятельные рецепторы. В результате комары перестают реагировать даже на привычные «аппетитные» запахи, оставляя таких людей в покое.