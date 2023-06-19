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Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Рязанском районе

Татьяна Проводина
Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

16 июня в Рязанском районе велосипедист погиб в ДТП с большегрузом. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Смертельное ДТП случилось около 3:20 на 14-м километре трассы Рязань — Спасск-Рязанский. За рулём грузового автомобиля Аф-4750 с полуприцепом находился 34-летний житель областного центра. Его машина наехала на 57-летнего жителя села Дубровичи, который двигался на велосипеде.

В результате происшествия велосипедист скончался.

Ведётся проверка, уточняются остоятельства случившегося.

Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Рязанском районе

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