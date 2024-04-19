Группа MBAND в обновлённом составе выйдет на сцену в «Новой Фабрике звёзд»

В воскресенье в 22.00 эфир ТНТ заполнит музыка «Новой Фабрики звезд» (16+) на очередном отчетном концерте. Выпуск будет посвящен юбилею одного из самых крупных лейблов Velvet Music, а на сцену вместе с фабрикантами выйдут его артисты. Не обойдется и без возвращения легенд!

Артистов Velvet Music знает вся страна. Свои хиты вместе с участниками «Новой Фабрики звезд» споют Мари Краймбрери, Звонкий, Анна Плетнева, Владимир Пресняков, Нюша, Daasha, Никита Киоссе.

На концерте произойдет поистине легендарное событие — обновление популярного бойзбенда MBAND, в котором в свое время пели Никита Киоссе, Анатолий Цой, Артем Пиндюра и Владислав Рамм. Трех последних на сцене заменят Габриэль Александров, Александр Круг и Всеволод Полищук. Вместе с Никитой Киоссе в новом составе ребята споют главный хит группы «Она вернется!».

— Когда мы только объявили новую версию MBAND, девчонки сразу начали плакать и снимать с себя белье, чтобы бросать на сцену! — прокомментировала выступление нового бойзбенда Регина Тодоренко.

Помимо воссоединения бойзбенда, зрителей ждёт ещё один сюрприз. С момента первого выпуска «Новой Фабрики звёзд» зрители ждали, когда уже среди участников начнут завязываться романтические отношения и, кажется, дождались! Съемочной группе и присутствующим в зале становится очевидным романтические настроение Александра Филина к одной из фабриканток. Во время выступления участников с песней «Она вернётся» на словах “наденет ей кольцо на пальчик” Саша Филин буквально воспроизвел действие, о котором поется в тексте, и подарил кольцо одной из фабриканток.

На этой неделе свои авторские песни на концерте исполнят номинанты, среди который: Камилия Насретдинова, Александр Филин и Дарья Кочнева. Один из них покинет проект навсегда.

Кто уйдет в этот раз, и будет ли MBAND выступать в новом составе, покажут в воскресенье в 22.00 в «Новой Фабрике звезд» на ТНТ.