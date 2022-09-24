Гражданам напомнили об обязанности своевременной оплаты услуг ЖКХ

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (ст. 153 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ в ред. от 14.07.2022».

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя:

плату за пользование жилым помещением (плату за наем) – для граждан, занимающих жилое помещение по договору социального найма, договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;

плату за содержание жилого помещения (для собственников жилого помещения, а также для граждан, занимающих жилое помещение по договору социального найма) включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, взносы на капитальный ремонт;

плату за коммунальные услуги (сюда входит плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, твердое топливо при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами);

взнос на капитальный ремонт (вносят собственники помещений в многоквартирном доме).

Согласно части 1 статьи 155 Жилищного Кодекса плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Это универсальное требование, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Следует учитывать, что лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в установленном размере. Причем неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (155 Жилищного кодекса Российской Федерации).