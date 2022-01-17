Госжилинспекция выявила нарушения по уборке снега в 70 дворах

В Рязанской области Госжилинспекция продолжает проверять, как производится уборка снега во дворах. О результатах очередных проверках доложило региональное правительство.

В прошедшие выходные дни специалистами инспекции проверено содержание 299 территорий многоквартирных домов. На 70 из них выявлены нарушения: не очищены от снега входные группы, тротуары, проезжие части дорог. На ряде крыш отмечено наличие наледи и сосулек.

За ненадлежащее содержание придомовых территорий и крыш многоквартирных домов в отношении 13 управляющих организаций будут приняты меры административного воздействия по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

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В целом с начала января текущего года проинспектировано содержание 862 территорий многоквартирных домов, нарушения зафиксированы на 233 объектах. По результатам проверок к административной ответственности будут привлечены 45 управляющих организаций.

Напомним, проверки проводятся по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова.