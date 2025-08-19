Гости 1/4 финала официальной рязанской лиги КВН смогут попасть на музыкальный фестиваль «Поющий Косопуз»

Конец лета — вовсе не повод для грусти. 28 августа в РДМ состоится 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), а гости игры уже на следующий день смогут попасть на традиционный музыкальный фестиваль «Поющий Косопуз» (12+).

Билеты на четвертьфинал можно получить у играющих команд, через профкомы, студклубы вузов и сузов города, у партнёров и спонсоров мероприятия, а также на сайте kassy.ru (получить билет через портал можно будет с 20 августа).

У всех, кто придёт на игру 1/4 финала, есть возможность попасть на фестиваль «Поющий Косопуз» на 29 августа в Филармонию. Работать это будет так: 28 августа после завершения мероприятия на выходе из зала РДМ волонтёры обменяют ваш билет-проходку на билет на фестиваль «Поющий Косопуз». Так что обязательно сохраните билет до конца игры! Не пропустите главное юмористическое событие лета!

О том, какие сюрпризы готовит Официальная рязанская лига в День города для рязанцев, мы писали ранее.