В День города рязанцев приглашают погрузиться в мир юмора и соревнований КВН

В 2025 году Рязань празднует свое 930-летие. Для жителей и гостей города подготовили обширную программу, среди ключевых событий уже ставший традиционным для нашего города фестиваль «Поющий косопуз», в рамках которого пройдут сразу три мероприятия.

Всех любителей хорошего юмора приглашают окунуться в мир безудержного смеха и острых соревнований! Одно из самых ярких и зажигательных событий города — 1/4 финала Официальной Рязанской лиги КВН — пройдет 28 августа во Дворце молодежи. Возрастное ограничение 12+.

На следующий день, 29 августа, в Рязанской областной филармонии в 18:00 состоится пятый юбилейный музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз». Команды-участники из разных городов России своими выступлениями докажут, что юмор не знает границ и может объединить людей всех профессий и возрастов. Вы в полной мере окунетесь в атмосферу соперничества и невероятного юмора. Возрастное ограничение 12+.

В рамках фестиваля традиционно будут учреждены награды участникам:

обладатели главных призов Фестиваля – «Поющих Косопузов» первой, второй и третьей степени;

лауреаты фестиваля;

победители в номинациях: «Мисс Голос» и «Мистер Голос» фестиваля,

«Лучшая шутка Фестиваля», «Лучший музыкальный номер» и «Самая поющая команда».

Отдельно будут учреждены призы от партнеров мероприятия.

Следом за «Поющим косопузом» на площадке филармонии в 20:00 пройдет концерт известной и всеми любимой команды «Уездный город». Одна из самых ярких команд КВН покорит вас своим драйвом, юмором и своеобразием, вызовет бурю эмоций. Возрастное ограничение 12+.

Посещение фестиваля бесплатное.

«В юбилейный год на фестивале «Поющий косопуз» мы ждем большое количество коллективов, среди участников команды из высшей лиги КВН. Уверен, 28 и 29 августа залы Рязанского дворца молодежи и филармонии будут заполнены, поэтому пока есть места, поспешите заполнить форму для получения пригласительных билетов в группе Официальной Рязанской лиги КВН ВКонтакте», — отметил директор Официальной Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов.

Фестиваль организован АНО «Центр развития КВН» совместно с Правительством Рязанской области и Администрацией города.