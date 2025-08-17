В Рязани анонсировали программу празднования Дня города. Праздничные мероприятия в честь 930-летия Рязани пройдут 29, 30, 31 августа и 5 сентября.

«Общая концепция празднования дня города построена вокруг идеи прошлого и настоящего Рязани! В эти дни для горожан и гостей города подготовлена разножанровая культурная программа. Центральной артерией этого дня станет Лыбедский бульвар. Вас ждут ведущие коллективы и солисты, известные рязанские ведущие. Разноплановые площадки подарят хорошее настроение и предложат активности на любой вкус», — отметила начальник управления культуры администрации Надежда Майорова.

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.

День города в Нижнем городском саду 29, 30 и 31 августа

Нижний городской сад имеет интересную историю. Усадьба, находящаяся здесь, принадлежала купцу первой гильдии Ивану Рюмину, который был известным предпринимателем. Усадьба Рюмина с пейзажным садом, прудом и оранжереями занимала большую территорию. Праздничные гуляния здесь будут проходить в течение трех дней 29, 30 и 31 августа:

29 августа в 13:30 в Нижнем городском саду прекрасные представительницы Рязанской губернии покажут свои наряды. Все участники фестиваля выстроятся в аутентичный элемент «Рязанская змейка» и вместе с полумиллионным городом исполнят известную песню Полины Гагариной «Нас миллионы». Возрастное ограничение 6+.

В этот же день с 14:00 до 16:30 Нижний городской сад будет наполнен музыкой, танцами и яркими выступлениями финалистов «Российской студенческой весны». Этот фестиваль объединяет творческие коллективы и талантливую молодежь со всей страны, предоставляя им платформу для самовыражения и демонстрации своих навыков в различных областях искусства. Возрастное ограничение 6+.

Празднования Дня города продолжится в Нижнем городском парке 30 августа. С 12:00 до 15:00 коллективы города Рязани организуют для жителей фестиваль духовых оркестров «В городском саду». Ожидается выступление Детского сводного духового оркестра, Эстрадно-джазового оркестра Дворца культуры «Приокский», группы «Филлинз» и Духового оркестра Муниципального культурного центра. Возрастное ограничение 6+.

Завершит празднования 31 августа в 17:00 фестиваль «Музыка уходящего лета». Возрастное ограничение 6+.

День города в Верхнем городском саду 29 и 30 августа

В 2022 завершилось благоустройство Верхнего городского парка по национальному проекту «Жилье и городская среда», после которого парк стал современным, уютным, безопасным и красивым местом для отдыха и досуга! В течение двух дней 29 и 30 августа рязанцы смогут посетить интерактивные площадки, продемонстрировать свои танцевальные таланты и весело провести время:

29 августа с 13:30 до 16:00 в Верхнем городском парке будут работать интерактивные площадки фестиваля «Рязанское гостеприимство ». Муниципальные образования Рязанской области продемонстрируют свою визитную карточку, в которой заложена частичка аутентичной культуры и песенных традиций. Возрастное ограничение 6+.

30 августа с 15:00 до 17:00 в Верхнем городском саду в честь 930-летия Рязани впервые состоится настоящая «Рязанская танцевальная история» под живую музыку в исполнении духового оркестра МКЦ. Программа фестиваля будет состоять из четырёх частей: «Балы Гаврилы Рюмина», «Народный пляс: Рязанский хоровод», «Время революций. Рязань, начало ХХ века», «Танцплощадка 1970-х годов». В каждом из отделений гости фестиваля смогут присоединиться к простым танцам и увидеть более сложную хореографию, популярную в то время. Зрители узнают, что исполнял высший свет на балах в самом богатом доме Рязанской губернии — особняке предпринимателя и мецената Гаврилы Рюмина, где ныне находится художественный музей. Приходите и окунитесь в мир изящества и вдохновения. Участие бесплатное. Возрастное ограничение 6+.

Фестиваль на Лыбедском бульваре 29 и 30 августа

На главном городском пешеходном маршруте Рязани 29 и 30 августа будут работать разноплановые площадки, которые гарантированно подарят хорошее настроение и проведут по красочному «ковру» активностей на любой вкус. Весь Лыбедский бульвар будет расписан яркими красками работ рязанских художников, украшен творчеством рязанских мастеров и озвучен голосами талантливых земляков.

Фестиваль креативных индустрий будет ждать рязанцев и гостей города 29 августа с 17:00 до 22:00. В рамках фестиваля в 21:00 на главной сцене у цирка для всех посетителей праздника выступит « Дискотека авария». Возрастное ограничение 6+.

Большой праздничный концерт «Знай наших» ждет всех посетителей на Главной сцене у цирка 30 августа с 12:00 до 22:00. Ведущие Ингрид Олеринская и Илья Малаков представят зрителям лучших из лучших: Детский сводный хор и Детский сводный хореографический коллектив, шоу-группа «Блестки», «L-Kids Music», коллектив 20.13, Молодежный хор, «Мама джаз», группа Feelin's, ансамбль «Откровение», ансамбль «Радуница», Юрий Леонтьев и Ирина Кобзева, известные кавер-группы. Это уникальное событие станет ярким акцентом в программе празднования и подарит незабываемые эмоции всем участникам и зрителям! Возрастное ограничение 6+.

Традиционный Гастрономический фестиваль представит зрителям различные блюда, напитки и кулинарные традиции, а также познакомит с разнообразием вкусов и кулинарных техник 30 августа с 12:00 до 19:00 у Астраханского моста. Огромный 100-метровый пирог, изготовленный АО «Детское питание», будет разрезан в 12:10. Каждый житель города сможет его попробовать! В рамках фестиваля также пройдет конкурс «Мама, папа, я – кулинарная семья», где участники будут состязаться в приготовлении окрошки. Рязанские шеф-повара проведут интересные мастер-классы по приготовлению блюд Рязанской кухни из локальных продуктов с последующей дегустацией: чернавские блины, окрошка весенняя на твороге, паштет из сома с щучьей икрой, хрустящие корзинки с томленой уткой, паштет из тыквы с домашним маслом и другие шедевры кулинарного искусства! Возрастное ограничение 0+.

Семейный фестиваль «И пусть будет жизнь ваша освящена любовью Петра и Февронии», организованный командой «Сервис-ЗАГС», подарит море приятных эмоций и радости рязанским семьям. Всех желающих ждут 30 августа с 12:00 до 15:00. Возрастное ограничение 0+.

Любителей космоса приглашают на фестиваль «Через тернии к звездам». Его заглавная тема – наследие уроженцев Рязанской земли, которые оставили значимый след в исследовании и покорении космоса. События фестиваля пройдут сразу на нескольких локациях. Перед зданием «Почты России» будет работать космический музей под открытым небом. Рязанцы смогут увидеть ценные экспонаты из коллекции музея К. Э. Циолковского в Ижевском и экспонаты музея рязанской школы №16. За памятником Евпатию Коловрату развернутся интерактивные зоны. Гости фестиваля узнают больше о беспилотной авиации и робототехнике, посетят увлекательные мастер-классы. На главной сцене фестиваля «Через тернии к звёздам» будет работать лекторий. Как уроженец Рязанской земли Николай Фёдоров предвосхитил идею покорения космоса? Как наш земляк Константин Циолковский стал не только основоположником отечественной космонавтики, но и её главным символом? По каким улицам Рязани гулял Юрий Гагарин и многое другое расскажут гости лектория. Фестиваль пройдет 30 августа с 12:00 до 15:00. Возрастное ограничение 0+.

30 августа с 12:00 до 15:00 от стадиона «Рязань Арена» до Брессюирского моста посетители фестиваля спорта «Рекорды Рязани» смогут поучаствовать в мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Возрастное ограничение 0+.

смогут поучаствовать в мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Ведущие театры города покажут тематические спектакли 30 августа на импровизированной сцене у Брессюирского моста. В 12:00 рязанцам представят постановку «О мертвой царевне и семи богатырях» (0+). С 13:00 до 14:00 пройдет открытый поэтический микрофон. С 14:00 до 15:00 показ спектакля «Чехов, Есенин, театр!» (6+).

Масштабный фестиваль «Моя любимая Рязань» пройдет 30 августа с 12:00 до 15:00. Зрители смогут наблюдать за процессом создания произведения искусства и стать свидетелями рождения уникального городского арт-объекта. Возрастное ограничение 0+.

пройдет 30 августа с 12:00 до 15:00. Зрители смогут наблюдать за процессом создания произведения искусства и стать свидетелями рождения уникального городского арт-объекта. За цирком до Кремлевского вала расположится выставка работ юных художников ДХШ Nº 1, а также будут организованы активности для детей, бесплатные мастер-классы по рукоделию, рисованию, аппликации и другие занятия. Интерактивные площадки от музея «Забава» и агентства развлечений «Хочу играть» точно удивят юных зрителей! Возрастное ограничение 0+.

День города в «Горьковке» 29 и 30 августа

В течение двух дней 29 и 30 августа с 9:30 до 18:00 на всех площадках Рязанской областной научной библиотеки имени Горького пройдут выставки, кинопоказы, мастер-классы и интерактивные программы:

На ул. Ленина, 52, в Музее книги (3 этаж) откроется выставка «Свет строк есенинских, дошедших до Берлина», в Малом конференц-зале (3 этаж второго корпуса) — выставка «Будьте сердцем в вышних, и будете всегда на Выше», посвящённая 400-летию Вышенского монастыря и 210-летию Феофана Затворника Вышенского, а в Центре грамотности (2 этаж) — экспозиция, посвящённая 90-летию со дня рождения лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. В. Аксенова. В библиотечном сквере гостей ждут мастер-классы и интерактивные игры на свежем воздухе. Возрастное ограничение 0 +.

На ул. Грибоедова, 26/6, в концертно-выставочном зале «Паустовский» можно будет увидеть «Выставку студенческого плаката к 130-летию со дня рождения С. А. Есенина», а также выставочный проект «Путешествие из Переяславля-Рязанского в Рязань». В Школе креативных индустрий здесь же пройдут мастер-классы по аранжировке музыкальных тем, анимации, 3D-графике, фото- и видеопроизводству. Возрастное ограничение 0 +.

На ул. Николодворянская, 24, в Региональном центре консервации и реставрации библиотечных фондов Рязанской области с 12:00 до 13:00 пройдёт мастер-класс «Искусство реставрации» по приёмам восстановления книг в домашних условиях, а с 14:00 до 15:00 — творческое занятие для детей по изготовлению закладок и блокнотов в мягком переплёте к 130-летию со дня рождения С. А. Есенина. Возрастное ограничение 0+.

День города в сквере имени Александрова 29 августа

Многогранная деятельность Александра Александрова внесла огромный вклад в развитие отечественной музыкальной культуры, ведь именно он создал главную музыку страны и вывел отечественное хоровое искусство на высочайший уровень и международную профессиональную сцену.

На рязанской земле память о композиторе сохраняется особенно трепетно, ведь здесь его малая родина, которую он любил всем сердцем, и которая подарила его миру, наградив бесподобным талантом исключительной русской широты.

Патриотический фестиваль «Моя Отчизна», посвященный генерал-майору Александру Васильевичу Александрову – основателю Академического дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии пройдет в рамках Дня города 29 августа в 17:00 в сквере Александрова. Ожидается выступления Ивана Коняхина, Марины Семункиной, «Крылатой пехоты», Рязанского молодежного хора. Возрастное ограничение 0+.

День города в Лесопарке 30 августа

На одной из любимых площадок рязанцев Лесопарке 30 августа пройдет масштабный фестиваль «Битва за Рязань» (6+), который включает в себя различные виды активности:

С 11:00 начинается семейный фестиваль от ГК Автоимпорт «АвтоградЪ». Для посетителей будут работать интерактивные площадки в духе Древней Руси, тематические фотозоны, мастер-классы, а также выступление кавер-группы «Hot StuFF». Возрастное ограничение 6+.

В 12:00 на площадке у сцены начнется турнир по силовому экстриму «Окский рубеж». Богатыри из разных регионов нашей Родины соберутся, чтобы побороться за звание сильнейшего. Им предстоит пройти испытания в виде квантования покрышки, становой тяги автомобиля, поднятия «колодца» весом 300 кг и не только. Возрастное ограничение 6+.

В 18:30 на сцене пройдет традиционная битва взглядов, которая представит посетителям бойцов главного события вечера, а именно «Битвы 930». Возрастное ограничение 6+.

В 20:00 в Центре уличного спорта «Под мостом» пройдет вечер боев «Битва 930». Событие, ставшее традицией. Вашему вниманию предстанут семь боëв сильнейших спортсменов, которые будут сражаться за звание лучших из лучших. Возрастное ограничение 6+.

Концертная программа 29 и 30 августа

Гостей праздника ждут концертные программы от лучших творческих коллективов и солистов Рязани и области во всех районах города.

Концепция фестиваля «Родной земли многоголосье» связана с выдающимися личностями братьев Пироговых, каждый из которых обладал невероятным талантом: Григорий, Михаил, Иван, Алексей и Александр Пироговы – все пятеро братьев блестяще пели басом. Об их таланте в прямом и переносном смысле слышали по всей России и за рубежом. На праздничных мероприятиях планируются мастер-классы для детей, анимационные программы, аттракционы и многое другое:

29 августа в 17.00 – праздничная программа «Слава тебе, Рязанская земля!», территория перед детской школой искусств № 2. Возрастное ограничение 0+.

29 августа в 17.00 – праздник «Льется песня над Рязанью», КДЦ «Вдохновение», пос. Строитель. Возрастное ограничение 0+.

29 августа в 17.00 – праздник «Мой город – моя душа!» на площади перед Дворцом культуры «Приокский». Возрастное ограничение 0+.

29 августа в 17.00 – концертная программа творческих коллективов и солистов г. Рязани, пл. Монастырская, пос. Солотча. Возрастное ограничение 0+.

29 августа в 18.00 – концерт «Слава тебе, Рязанская земля» на площади перед Рязанским Дворцом культуры и искусств. Возрастное ограничение 0+.

30 августа в 12.00 – концертная программа «930 славных лет» на площади перед Муниципальным культурным центром. Возрастное ограничение 0+.

30 августа в 12.00 – концерт «Любимый город» на площади перед Рязанским Дворцом культуры и искусств. Возрастное ограничение 0+.

День города в Зеленом театре ЦПКиО и Арт-пространстве «Город» 30 августа

Дискотека «От ретро до XXI века» (6+), посвященная рязанцам, стоявшим у истоков диджеинга и электронной музыки в нашем городе. На фестивале диджеев главным героем выступит «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Владимир Васильевич Колчаев, который расскажет, как все это было и с чего начиналось. Зрители увидят, как выглядел первый билет на дискотеку, и услышат именно ту музыку, которая была популярна в СССР.

В рамках открытого микрофона каждый присутствующий сможет поделиться приятными воспоминаниями из советской юности. Возрастное ограничение 6+.

Для Вас выступит группа ведущих и диск-жокеев «Студии 78», а также Диджей «Боб», Диджей «Дед», Диджей «Миша Ждетто». Возрастное ограничение 6+.

Фестиваль стартует в Арт-пространстве «Город » (ул. Горького, д. 94), где 30 августа с 14:00 до 16:00 зрители будут погружены в атмосферу Советских дискотек. Возрастное ограничение 6+.

Выступления продолжатся на площади перед Зеленым театром Центрального парка культуры и отдыха 30 августа с 18:00 до 21:00. Зрителей и гостей города ждут зажигательные танцы, подарки, розыгрыши от партнеров. Возрастное ограничение 6+.

Рязанская областная филармония и Дворец молодежи 28 и 29 августа

В рамках празднования Дня города 28 и 29 августа рязанцев ждут сразу три события, связанные с КВН:

28 августа во Дворце молодежи состоится 1/4 финала для команд участников сезона Официальной Рязанской лиги КВН. Возрастное ограничение 12+.

Юбилейный пятый открытый Музыкальный кубок Рязанской области по КВН «Поющий Косопуз — 2025» пройдет 29 августа в 18:00 в Рязанской областной филармонии. Возрастное ограничение 12+.

В 20:00 на сцене филармонии пройдет концерт команды КВН «Уездный город». Возрастное ограничение 12+.

Подробнее про мероприятия фестиваля и о том, где можно получить билеты, читайте здесь.

День города на Рюминском пруду 31 августа

Уникальное мероприятие – финальный этап соревнований сезона-2025 по поплавочному рыбатлону пройдет на Рюминском пруду у стадиона ЦСК 31 августа в 13:00.

Соревнования, сочетающие в себе рыбалку и бег, были придуманы в Рязани в 2011 году, за эти годы полюбились рязанцам и гостям города, став уже своеобразным брендом города. Участие в забеге за рыбой бесплатное. Возрастное ограничение 6+.

Каждому участнику после масс-старта с удочкой в руках необходимо за два часа пробежать три круга по 1 км и, дважды останавливаясь на рыбнище – зоне ловли, поймать две любые рыбы. Вся рыба отпускается обратно в водоем. Первый пришедший к финишу становится чемпионом.

В рыбатлоне участвуют дети от 7 лет и пенсионеры за 70. Для детей до 12 лет и девушек проводится отдельная церемония награждения.

«За годы проведения соревнования рыбатлон стал поистине народным семейным спортивным праздником. В нем участвуют и сражаются за победу муж и жена, папа и сын, бабушка и внук, брат и брат. Мы были свидетелями, как на рыбатлоне зарождались семьи. Однажды, несколько лет назад, прямо перед началом награждения, на озере Синец под Рязанью молодой человек из Гатчины Ленинградской области, участник рыбатлонных соревнований, сделал своей девушке предложение руки и сердца. И сейчас есть несколько рыбатлонных семей, которые не пропускают ни одного этапа соревнований», — отметил основатель Рыбатлона Дмитрий Беляев.

В Рязани продолжают развиваться туристические маршруты (0+). В рамках празднования Дня города все желающие смогут принять участие 29 и 30 августа в более чем 20 интереснейших маршрутах разной тематической направленности. О каждом из них мы расскажем в ближайшее время.

Разнообразную программу празднования в рамках 930-летия Рязани подготовил музей имени академика Ивана Павлова (6+). 30 и 31 августа для рязанцев и гостей города организуют выставки, игры, лекции историков и краеведов. Подробную программу краеведческого фестиваля «В городе моем — моя судьба» читайте на нашем сайте.

В этом году юбилей празднует не только наш город, исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина. В честь этого события для ценителей поэзии и литературы на площадках Рязани 29 и 30 августа пройдет фестиваль «С Есениным в сердце» (6+). Выставки, концерты, поэтические флешмобы ждут рязанцев. Подробный материал о мероприятиях фестиваля читайте скоро на 7info.

По инициативе организаторов традиционный фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» состоится в рамках Дня города 5 сентября. На участие в фестивале уже подали заявки более 30 групп и исполнителей. Рязанцев ждут выступления в различных жанрах и стилях: рэп, поп, дип-хаус, инди-рок, фолк-рок, альтернативный метал, регги и многое другое. Возрастное ограничение 6+.