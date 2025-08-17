Любителям поэзии предлагают посетить фестиваль «С Есениным в сердце» в День города

2025 год стал поистине праздничным для Рязани: 930-летие города, 130-летие со дня рождения нашего земляка, поэта Сергея Есенина. В рамках празднования Дня города 29 и 30 августа для ценителей поэзии и литературы, желающих узнать больше о национальном культурном наследии, на площадках Рязани пройдет Фестиваль «С Есениным в сердце», посвященный жизни и творчеству Сергея Есенина.



Каждый уголок нашего города наполнен «духом Есенина»: Есенинский сквер, улица Есенина, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, памятник Великому поэту в Рязанском Кремле, Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина, а главное – это Родина поэта, село Константиново. Всю красоту рязанской природы поэт воспел в своих стихах, пронзительную чистоту русской души, жизнь простых людей, их труд и страдания. В каждой строчке его произведений звучала вера в человека, в его великие дела, в великое будущее родного народа.



Интерактивные инсталляции, расположенные на основных площадках фестиваля, позволят участникам погрузиться в атмосферу времени поэта и услышать его голос, созданный искусственным интеллектом:

29 августа в 17:00 рязанцев приглашают на яркое представление, наполненное музыкой, положенной на стихи Есенина . Концерт состоится на площади перед Муниципальным культурным центром. Возрастное ограничение 6+.

29 августа в 17:00 в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоится выступление Есенин-квартета под руководством Кима Очкалова. Для жителей и гостей города прозвучат песни на стихи Сергея Есенина, а также музыка, связанная с его творчеством. Возрастное ограничение 12+.

29 и 30 августа с 9:30 до 18:00 на площадке школы креативных индустрий пройдет выставка «Студенческий плакат . К 130-летию со Дня рождения С.А. Есенина». Возрастное ограничение 6+.

Выставка «Улица Есенина» , демонстрирующая работы современных художников, вдохновленных поэзией Рязанского поэта, пройдет 29 и 30 августа с 11:00 до 18:00 в выставочном зале Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина. Возрастное ограничение 6+.

29 и 30 августа с 09:00 до 18:00 состоится «День города в Горьковке» . Мероприятие познакомит широкую аудиторию с творчеством С.А. Есенина. Зрители услышат чтение стихов, увидят выступления известных актеров, поэтов и исполнителей. Возрастное ограничение 12+.

Поэтический флешмоб «О поэте говорят стихи» состоится 29 и 30 августа с 9:30 до 18:00 в Рязанской областной специальной библиотеке для слепых. Возрастное ограничение 6+.

29 и 30 августа с 09:30 до 18:00 Рязанская областная специальная библиотека для слепых приглашает на музыкально-поэтический концерт «Шалунья жизнь моя веселая» . Участниками станут люди с инвалидностью по зрению и люди с ОВЗ. Возрастное ограничение 12+.

29 и 30 августа с 09:30 до 18:00 для слепых и слабовидящих в Рязанской областной специальной библиотеке для слепых пройдет выставка изданий Сергея Есенина в специальном формате «Живая нить родного края». Возрастное ограничение 6+.

Фестиваль «С Есениным в сердце» станет не только данью уважения великому поэту, но и возможностью для людей объединиться вокруг искусства, красоты и глубины русской поэзии.

С полной программой празднования 930-летия Рязани можно познакомиться здесь.