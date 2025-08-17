Воскресенье, 17 августа, 2025
17.8 C
Рязань
Культура и события

Любителям поэзии предлагают посетить фестиваль «С Есениным в сердце» в День города

Анастасия Мериакри

2025 год стал поистине праздничным для Рязани: 930-летие города, 130-летие со дня рождения нашего земляка, поэта Сергея Есенина. В рамках празднования Дня города 29 и 30 августа для ценителей поэзии и литературы, желающих узнать больше о национальном культурном наследии, на площадках Рязани пройдет Фестиваль «С Есениным в сердце», посвященный жизни и творчеству Сергея Есенина.

Каждый уголок нашего города наполнен «духом Есенина»: Есенинский сквер, улица Есенина, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, памятник Великому поэту в Рязанском Кремле, Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина, а главное – это Родина поэта, село Константиново. Всю красоту рязанской природы поэт воспел в своих стихах, пронзительную чистоту русской души, жизнь простых людей, их труд и страдания. В каждой строчке его произведений звучала вера в человека, в его великие дела, в великое будущее родного народа.

Интерактивные инсталляции, расположенные на основных площадках фестиваля, позволят участникам погрузиться в атмосферу времени поэта и услышать его голос, созданный искусственным интеллектом:

  • 29 августа в 17:00 рязанцев приглашают на яркое представление, наполненное музыкой, положенной на стихи Есенина. Концерт состоится на площади перед Муниципальным культурным центром. Возрастное ограничение 6+.
  • 29 августа в 17:00 в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоится выступление Есенин-квартета под руководством Кима Очкалова. Для жителей и гостей города прозвучат песни на стихи Сергея Есенина, а также музыка, связанная с его творчеством. Возрастное ограничение 12+.
  • 29 и 30 августа с 9:30 до 18:00 на площадке школы креативных индустрий пройдет выставка «Студенческий плакат. К 130-летию со Дня рождения С.А. Есенина». Возрастное ограничение 6+.
  • Выставка «Улица Есенина», демонстрирующая работы современных художников, вдохновленных поэзией Рязанского поэта, пройдет 29 и 30 августа с 11:00 до 18:00 в выставочном зале Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина. Возрастное ограничение 6+.
  • 29 и 30 августа с 09:00 до 18:00 состоится «День города в Горьковке». Мероприятие познакомит широкую аудиторию с творчеством С.А. Есенина. Зрители услышат чтение стихов, увидят выступления известных актеров, поэтов и исполнителей. Возрастное ограничение 12+.
  • Поэтический флешмоб «О поэте говорят стихи» состоится 29 и 30 августа с 9:30 до 18:00 в Рязанской областной специальной библиотеке для слепых. Возрастное ограничение 6+.
  • 29 и 30 августа с 09:30 до 18:00 Рязанская областная специальная библиотека для слепых приглашает на музыкально-поэтический концерт «Шалунья жизнь моя веселая». Участниками станут люди с инвалидностью по зрению и люди с ОВЗ. Возрастное ограничение 12+.
  • 29 и 30 августа с 09:30 до 18:00 для слепых и слабовидящих в Рязанской областной специальной библиотеке для слепых пройдет выставка изданий Сергея Есенина в специальном формате «Живая нить родного края». Возрастное ограничение 6+.

Фестиваль «С Есениным в сердце» станет не только данью уважения великому поэту, но и возможностью для людей объединиться вокруг искусства, красоты и глубины русской поэзии.

С полной программой празднования 930-летия Рязани можно познакомиться здесь.

Любителям поэзии предлагают посетить фестиваль «С Есениным в сердце» в День города В рамках празднования Дня города 29 и 30 августа для ценителей поэзии и литературы, желающих узнать больше о национальном культурном наследии, на площадках Рязани пройдет Фестиваль «С Есениным в сердце», посвященный жизни и творчеству Сергея Есенина.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Новости России

Семья убитого судьи в Камышине отказалась верить в версию об измене

Родственница судьи Василия Ветлугина, убитого позавчера в Камышине, в...
Происшествия

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

По данным на 12:00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы.

Последние новости

Происшествия

Число погибших в результате ЧП в Рязанской области возросло до 14 человек

По уточненной информации, на предприятии пострадали 149 человек, из них 14 погибли. Ранее было известно об 11 погибших.
Общество

Рязань вышла в финал конкурса «Культурная столица 2027 года»

Всего на участие в конкурсе подавали заявки 26 городов. В финале за звание «Культурной столицы 2027 года» поборются Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.
Новости мира

Политолог Перенджиев: Зеленский может попасть в американскую тюрьму  Гуантанамо

Политолог отметил, что со временем Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут выйти на преступные схемы.
Новости России

В России начались продажи Toyota Land Cruiser Prado 250 с 4,0-литровым мотором

Атмосферный V6 работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Средний расход топлива составляет 9–10 л на 100 км.
Общество

Команда Рязанской области стала победителем проекта «Вызов Первых»

С 14 по 18 августа в Красноярске прошёл финальный этап Всероссийского проекта Движения Первых «Вызов Первых», который реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети». За звание сильнейших боролись около 1000 юных спортсменов.
Новости России

Эксперт предупредил об опасности VPN-сервисов при использовании Telegram и WhatsApp*

По его словам, такой способ связи открывает злоумышленникам доступ к личным данным, включая логины, пароли и банковские реквизиты.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 
Общество

В поселке Лесной появился мемориал в память о погибших во время ЧП на предприятии

В память о погибших на предприятии местные жители организовали мемориал перед Домом культуры на улице Советской.