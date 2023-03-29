Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, почему в Старом Осколе чаще болеют коронавирусом, сообщило издание Бел.Ру.

Такой вопрос задала ему местная жительница, которая обратила внимание, что в других муниципалитетах заболеваемость COVID-19 ниже.

«В Белгороде и некоторых других муниципалитетах введен дистанционный формат обучения. А в Старом Осколе – нет. Соответственно, дети и взрослые чаще контактируют друг с другом, отсюда и выше заболеваемость», – пояснил Гладков.

Глава региона добавил, что рост заболеваемости небольшой, ситуация находится под контролем.