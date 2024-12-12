Гастроэнтеролог Харлов: салат оливье стоит заменить на красную икру на Новый год

Гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с NEWS.ru рекомендовал заменить традиционные новогодние блюда, такие как крабовый салат и оливье, на несколько банок икры. По его словам, это не только полезнее, но и полностью исключает риск отравления рыбными продуктами.

Врач подчеркнул: чем рыба ближе к диким условиям обитания, тем она полезнее.

«Я бы советовал отказаться от тазиков с оливье и крабовыми салатами в пользу пары банок икры. Тогда Новый год пройдет лучше, и никто не отравится. Чем рыба ближе к диким условиям, тем это полезнее. Я бы обращал внимание на условия содержания и вылова. Если икра получена от дикой рыбы, она будет примерно одинаково полезна», — отметил Харлов.

Специалист пояснил, что самой икрой отравиться невозможно, так как ни одна из рыб, используемых для её добычи, не является ядовитой. Икра — это биоценный продукт, состоящий из легкоусвояемых белков и жиров, которые организм перерабатывает на 99%. Также икра богата питательными веществами, что делает её особенно полезным продуктом для праздничного стола.

Отметим, что по подсчётам экспертов, стоимость бутерброда с красной икрой в России за год выросла в два раза.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать красную икру.