Гастроэнтеролог Харлов: салат оливье стоит заменить на красную икру на Новый год

Гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с NEWS.ru рекомендовал заменить традиционные новогодние блюда, такие как крабовый салат и оливье, на несколько банок икры. По его словам, это не только полезнее, но и полностью исключает риск отравления рыбными продуктами.
Врач подчеркнул: чем рыба ближе к диким условиям обитания, тем она полезнее.
Специалист пояснил, что самой икрой отравиться невозможно, так как ни одна из рыб, используемых для её добычи, не является ядовитой. Икра — это биоценный продукт, состоящий из легкоусвояемых белков и жиров, которые организм перерабатывает на 99%. Также икра богата питательными веществами, что делает её особенно полезным продуктом для праздничного стола.
Отметим, что по подсчётам экспертов, стоимость бутерброда с красной икрой в России за год выросла в два раза.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать красную икру.