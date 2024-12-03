Бутерброд с красной икрой подорожал в 2 раза по сравнению с прошлым годом

Экономист Виталий Супруненко посчитал, в какую сумму обойдется россиянам бутерброд с красной икрой. Его цена выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Газета.Ru».

Для одного бутерброда нужно 30 г хлеба, 2 г масла и 25 г икры. Стоимость этого кулинарного шедевра составит 262,97 рубля. В 2023 году такой же бутерброд стоил 133,43 рубля.

«Россиянам при планировании новогоднего стола нужно учесть, что перед праздниками в магазинах начинается «высокий сезон», и возможно подорожание продуктов в среднем на 20%», — отметил экономист.