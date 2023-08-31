На главнуюНовости Рязани 31.08.2023 21:14 Футбольные клубы Рязани вернутся на «Спартак» в сентябре 7info 2 Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов. Сейчас на стадионе проходит сертификация трибун и монтаж нового покрытия. Слова министра передает телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО». Новости партнёров Читайте также Павел Малков рассказал о планах создания региональной федерации гонок дронов Администрация Рязани отчиталась о ходе работ по уборке аварийных деревьев В мэрии Рязани обсудили вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений 199 студентов РГАТУ прошли практику на агропредприятиях региона В Михайловском районе произошло массовое ДТП с четырьмя фурами Депутат госдумы Роман Терюшков назвал «нечистью» звезд, которые покинули Россию Депутат госдумы предложил ввести новые требования к ЧОПам, охраняющим школы Психолог Гуля Галеева рассказала, почему видео с котами набирают миллионы просмотров Лента новостей РязаньНовости Рязани и Рязанской областифутбол