Четверг, 31 августа, 2023
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Футбольные клубы Рязани вернутся на «Спартак» в сентябре

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Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов.

Сейчас на стадионе проходит сертификация трибун и монтаж нового покрытия.

Слова министра передает телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО».

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